Madem öyle niye dışarıdalar?

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı dâvâda, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın müebbet hapse çarptırılması, 21 sanığın sağlık ve yaş durumu dolayısıyla tutuklanmayacağı, 68’inin beraatı, 14 sanık hakkındaki dâvânın ise düşürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Kararı değerlendiren aydınlar bugün yaşanan olaylara ve 15 Temmuz sureci sonrasındaki delilsiz / hükümsüz tutuklamalara da dikkat çekerek “Madem öyle bu isimler niye dışarıdalar?” diyerek yetkililere seslendi. 3 bin 833 sayfalık karar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ile Üye Hâkimler Turhan Kök ve Tuba Büyükşahin’in yazdığı gerekçeli karar tamamlanarak, UYAP’a yüklendi. Toplam 3 bin 833 sayfalık gerekçeli kararda, “Dâvâ konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır.” ifadesine yer verildi.

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