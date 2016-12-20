Maden Adası açıklarında sığınmacı faciası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batması sonucu 5 kişi öldü, 7 kişi kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin kurtarıldığını söyledi. Nazlı, Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batmasıyla ilgili Sahil Güvenliği Komutanlığı unsurlarının olay yerine gittiğini belirtti. Kurtarılan sığınmacıların ifadelerine göre teknede 13 kişi bulunduğunu kaydeden Nazlı, "Teknenin batması sonucu 4 çocuk ve bir kadın sığınmacı yaşamını yitirdi, 7 kişi kurtarıldı. Bir kişi aranıyor." dedi. AA

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