Madenci aileleri: Hesap sandıkta sorulacak

Eylemlerle ve yürüyüşle başlayan Soma davasında acılı aileler, “Bize isyan ettirenlere oy yok, hesap sandıkta sorulacak” dedi.

Manisa’nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin vefat etmesine ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22’nci duruşma öncesi Soma Madenci Aileleri ve Sosyal Haklar Derneği’nin (SHD) çağrısı ile yüzlerce kişi Akhisar Tren İstasyonu önünde toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yanı sıra 24 Haziran seçimlerinde aday olan çok sayıda milletvekili adayı ve demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği Soma Dâvâsı öncesi toplanan kitle, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi olarak kullanılan kültür merkezi önüne kadar yürüdü.

Bakanlar hesap verecek

Yürüyüş sırasında faciada ölenlerin isimlerinin olduğu pankart açıldı. Kitle, “Soma’nın hesabı sorulacak”, “Soma’yı unutma unutturma”, “Katillerden hesabı emekçiler soracak” ve “Bakanlar, bürokratlar, maden sahipleri, devlet hesap verecek” sloganları attı. Sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önünde toplanan kitle bir süre slogan attıktan sonra açıklama yaptı. Soma Madenci Aileleri adına Uğur Çolak’ın babası İsmail Çolak açıklama yaptı. 22 duruşmadır Soma’da ölen madenciler için adalet istediklerini belirten Çolak, seçim meydanlarında vaatler yağdıranlara inat emeğin ve alın terinin anlamına göre hareket edeceklerini söyledi. Soma dâvâsında son aşamaya gelindiğini belirten Çolak, bir yıl boyunca bekledikleri mütalâanın suçlulara ödül niteliğinde olduğunu hatırlattı. Kararın çıkmasına az bir süre kaldığını belirten Çolak, sanıkların yüzlerine bakarak inatla adalet arayışlarını haykıracaklarını ifade etti. Çolak, dâvâdan çıkacak kararın çocuklarını geri getirmeyeceğini belirterek, “Bu dâvânın sonucu iş güvenliğinin alındığı, her iş cinayetinde emsal teşkil edecek, işçi kanıyla büyüyen patronlara dur demesi açısından önemlidir. Bir Soma, bir Ermenek, bir Şirvan daha yaşanmayacaktır” dedi.

‘Onlara oy yok’

İşçi katili ve emek düşmanlarına destek vermeyeceklerini belirterek, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldığını ifade eden Çolak, “Oyalama senaryoları ile şu adliye koridorlarında bize isyan ettirenlere oy yok. Bugün buradan çıkacak tek oy emek, alın teri ve adaletedir” dedi. Açıklamanın ardından kitle dâvâyı izlemek üzere salona geçti.