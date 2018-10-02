Mafya da dışarı çıkacak

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP’nin af teklifine ilişkin, “Kapsama giren suçların içinde, uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silâhlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var” değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, af kanununun kabul edilmesi durumunda 50 bin torbacının dışarı çıkacağını söyledi. TBB Başkanı Feyzioğlu, MHP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan af teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şu an cezaevlerinde yaklaşık 250 bin tutuklu ve hükümlü olduğunu belirten Feyzioğlu, gündemdeki af kanununun adının af değil, infaz indirimi olduğunu belirterek şunları ifade etti; “Ancak Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik kararlarına göre genel ve soyut bir düzenleme getirdiğinden af kabul ediliyor. Af kanununun istisna tuttuğu suçlar çıkarılınca, 163 bin kişinin bundan yararlanacağı hesaplanıyor. Fakat Anayasa Mahkemesi, istisna tutulan suçlardan bazılarını istisna kapsamından çıkaran iptal kararları verirse bu sayı artacak.”

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