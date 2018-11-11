Mağduriyetini yazdı, gözaltına alındı

Halka karşı silâh kullanmak insanlık suçudur.

Kamu hukuku doktoru Cenk Yiğiter, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı ‘barış bildirisine’ imza attığı gerekçesiyle 6 Ocak 2017 günü 679 sayılı KHK ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden ihraç edildi.

Cenk Yiğiter, geçen hafta tam da “sivil ölüme” yol açan siyasal şiddetin Meclis’te kanunlaşma görüşmelerinin sürdüğü günlerde sosyal medya hesabından siyasal şiddete itirazını, “KHK’li bir hukuk doktoruyum. Bazı dergilerde bazılarımın yayınlanması, bazı bilimsel toplantılara katılmam yasak. Kamuda çalışmam yasak. Vakıf üniversitesinde çalışmam yasak. Avukat olmam yasak. Ankara Üniversitesi’nde öğrenci olmam yasak. Pasaport almam ve yurt dışına çıkmam yasak” sözleri ile dile getirmişti.

‘Bu suça da ortak olmayacağız’

Cenk Yiğiter, geçen Eylül’de yayımlanan “OHAL’de Hayat” başlıklı kitapta çok sayıda meslektaşı ile birlikte ihracından bugüne yaşadığı hukukî, sosyal, ekonomik şiddeti anlatmıştı. Duvar’dan Hale Gönültaş’ın aktardığına göre, Cenk Yiğiter’e şunları yazmıştı; “15 Temmuz darbe girişimi yaşandığında gece 01.00’den sonra darbecilerin sivil halkın üzerine ateş açtığı bilgisi gelmeye başladı. O sırada hem Twitter hesabımdan hem de Ankara Üniversitesi e-posta grubuna iletmek üzere bir açıklama yaptım. Metin şu kadardı: ‘Halka karşı silâh kullanmak insanlık suçudur! Bu suça da ortak olmayacağız!’ Bu metni göndermeden yine önce eşimi çağırdım. Ona, ‘Bu darbe sabaha başarıya ulaşabilir. Bu metin dolayısıyla başıma iş açılabilir, işte bu sefer işimden de olabilirim, özgürlüğümden de onaylıyor musun?’ diye sorma gereği hissettim yine. Eşim, ‘insanlar öldürülüyorlar, tabiî ki esirgemeyeceksin sözünü’ şeklinde yanıtladı sorumu.”