Mağduriyetler son bulsun

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti ve 15 Temmuz sonrası yapılan ihraçlar sonucunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Masum olduğu bilinen personelin mağduriyetinin giderilmesi FETÖ ile mücadele kadar önemli. Bu doğrultuda hem bakanlıklar hem de valilikler tarafından yürütülen soruşturmaların mağduriyete yol açmayacak şekilde titizlikle yürütülmesi gerekiyor” dedi.

İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın15 Temmuz’dan bu yana 37 bin 677 personelin görevden uzaklaştırıldığını, 19 bin 345 personel hakkında ise göreve iade işlemi yapıldığını, özellikle görevden uzaklaştırılan personel hakkında yürütülen soruşturmaların uzunluğunun kamuda iş ve işlerin aksamasına yol açtığını söyledi.

Belirsizlik giderilsin

Valilikler tarafından görevinden uzaklaştırılan personelin arasında masumların olduğu yönünde bilgiler geldiğini söyleyen Yalçın, “Bu noktanın incelenmesi ve hızla sonuçlandırılması gerekiyor. Çorum’da bu nedenle yaşanan acı olaya benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gereken yapılmalı. Bur çerçevede son KHK ile kurulan ve Memur-Sen’in de önerilerinden olan OHAL Uygulamaları İnceleme Komisyonu’nu önemli buluyoruz. Fakat valilikler bu komisyona başvuruların kabulünden önce kendileri tarafından görevden uzaklaştırılan personele yönelik, hızlı bir inceleme ve değerlendirmeyi yeniden yapmalı.” şeklinde konuştu.

Bir kişi bile mağdur edilmesin

Süreçte mağduriyetlere fırsat verilmemesi gerektiğini dile getiren Yalçın, “Hem bakanlıklar hem de valilikler tarafından yürütülen soruşturmalarda ortak kriterlere dayalı uygulama birliğinin sağlanması, bir kişi dahi olsa mağduriyete yol açılmayacak şekilde titizlikle uygulanması konusunda gayret gösterilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Ahmet Terzi / Ankara