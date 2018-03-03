Mağduriyetlere tepki vermezsek 28 Şubat’lar bitmez

Hak ve Adalet Platformu üyelerinden aktivist Nurten Ertuğrul da başörtüsü mağduriyeti yaşayanlardan biri. Ertuğrul, “Mağduriyetlere ses çıkarmazsak 28 şubatlar korkarım ki bitmeyecek” uyarısı yapıyor.

Türkiye’nin karanlık dönemlerinden biri olan 28 Şubat süreci’nde 21 yıl geride kaldı. O döneme ait birçok olay hafızalarda tazeliğini korurken, bu dönemde başka bir karanlık olay olan ve birçok mağduriyete sebep olan 15 Temmuz Darbe Girişimi de bu bitmeyen sürece eklemlenmiş oldu. Hak ve Adalet Platformu üyelerinden aktivist Nurten Ertuğrul da öğrencilik yıllarında başörtüsü mağduriyeti yaşayanlardan biri. Bugün yaşanan hadiseleri de değerlendiren Ertuğrul, “Mağduriyetlere ses çıkarmazsak 28 şubatlar korkarım ki bitmeyecek” diyor.

Perukla okula gitmek zorunda kalmıştım

Toplumun genelinde ve özelliklede muhafazakar ve mütedeyyin kesim üzerinde 28 Şubat Süreci’nin ağır izleri mevcut. Aradan 21 yıl geçmesine rağmen özellikle orta yaştaki insanlar o dönemi kötü hatıralarla hatırlıyor. Aktivist Nurten Ertuğrul’a o dönemde aklında kalan ve 28 Şubat denince aklına ilk gelen olayı sorduk. Ertuğrul, “28 Şubat Süreci’ndeki tüm olaylar beni derinden etkilemiştir. Bireysel olarak ise beni en çok etkileyen başıma peruk takarak eğitim aldığım kuruma girmekti” dedi.

Sadece aktörler değişti

Post- modern darbe olarak anılan 28 Şubat Süreci’nin ne aşamada olduğunu ve mücadele de başarı sağlanıp sağlanmadığını sorduğumuz Ertuğrul şunları söyledi; “28 Şubat Süreci’ni değerlendirdiğimizde değişenin sadece aktörlerin olduğunu görüyoruz. Türkiye’de süregelen demokrasi mücadelesi 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta ve en son 15 Temmuz’da defalarca sekteye uğratılmasına rağmen başarılı olunamamıştır. Bin yıl sürecek denilse de...seçimle gelen seçimle gidecektir.”

Medya aynı algıları bugün de yapıyor

İçerisinde bulunduğumuz OHAL ortamındaki hak ihlallerini ve 28 Şubat’ta yaşananları değerlendiren Ertuğrul, “28 Şubat Süreci’nden sonra iktidardakiler, orada olmalarının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen yıllardır kadın üzerinden, başörtüsü mağduriyetleri üzerinden hak talebinde bulunuyorlar. Bu yüzden mağduriyetleri bugünle karşılaştırmak lazım. O günün mağdurları bugünün mağrurları mı oldular? O dönem siyasilerin ve medyanın neler yaptığına, nasıl algı oluşturduklarına bakılmalı. Değişen bir şey var mı? O dönem medya sırtını orduya dayıyordu, bugün sırtını iktidara dayıyor. Medyanın bugün de nasıl algı oluşturup, nasıl büyüdüğü görülmeli” diye konuştu.

Darbelerin mağdurları hak savunucuları oldu

“Ülkede her dönem darbeler darbeleri doğurdu” diyen Ertuğrul şöyle devam etti; “Asıl feda edilen özgürlükler, insan hakları ve ifade özgürlüğü oldu. Ülkemizde her dönem darbelerin ve darbe girişimlerinin asıl mağdurları demokrasi ve hak savunucuları oldu. Örneğin, Hak ve Adalet Platformu kurucularından akademisyen Cihangir İslam ve Ömer Faruk Gergerlioğlu, başörtüsü yasaklarına ve yapılan haksızlıklara karşı çıktıkları için 28 Şubat Süreci’nde de işlerinden oldular. Onlar bugün de yine mağdur ve işlerinden olan hak savunucuları. Mağduriyetlere ses çıkarmazsak 28 şubatlar korkarım ki bitmeyecek.”

Röportaj: ÜLKER YILMAZ CABA

ulkery.caba@hotmail.com

Fotoğraflar: MURAT SAYAN - Yeni Asya