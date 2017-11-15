"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Mahkeme ateist öğrenciyi din dersinden muaf tuttu

15 Kasım 2017, Çarşamba 09:14
İstanbul Eyüp'te 5. sınıfta okuyan N.D.'nin ailesi, çocuklarının inançlarının okuldaki din dersiyle örtüşmemesi nedeniyle dersten muaf tutulması için açtığı davayı kazandı. Türkiye'de bir mahkeme tarafından ilk defa ateist bir öğrencinin din dersinden muaf tutulması yönünde karar verdi.

Mahkeme öğretimde uygulanan müfredatın belirli bir din anlayışını esas almaması gerektiğini vurguladı ve "müfredatın içeriği nesnel ve çoğulcu olmalı. Devlet, dinler karşısında tarafsız kalarak, bütün dinsel inançları eşdeğer görmeli" dedi.

Aile önce okula başvuru yapmış, ancak talepleri reddedilince çocuğun "psikolojik travmalar yaşaması, içsel çatışmalar nedeniyle dersi anlamakta zorlanması ve sınıfta kalma riski olması" nedeniyle dava açtı.

Mahkeme ise oybirliği ile bu biçimde bir zorunlu din dersinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kararda şöyle denildi:

Anayasanın 24. Maddesine göre din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında olduğu kuşkusuzdur. Ancak, bu öğretimin Anayasanın öngördüğü amaca uygun bir müfredatla verilmesi gerektiği, içeriğinin nesnel ve çoğulcu olması, kişinin dininin bir ayrım ve eşitsizlik unsuru olarak kullanılmaması ve devletin dinler karşısında tarafsız kalarak, bütün dinsel inançları eşdeğer görmesi gerekmektedir. Öğretimde uygulanan müfredatın belirli bir din anlayışını esas alması durumunda bunun ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersi olarak kabul edilemeyeceği ve ‘din eğitimi’ halini alacağı açıktır.

Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    260. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsizlik rakamları açıklandı

    Fıskiyesi de gitti

    Kimsenin yasağı dinlediği yok

    ABD'de 40 yıl sonra bir ilk

    OHAL ihlallerine AİHM de çare olmuyor

    Zimbabve’de bir garip olaylar zinciri!

    Euro yine rekor tazeledi

    AB ile uçurum KHK’larla oluştu

    İran'da can kaybı 500'ü geçti

    İstanbullular dikkat! Kar geliyor

    Dünyanın en zengin yüzde 1’i varlıkların yüzde 50'sine sahip

    Gezi doktorları için flaş karar!

    AKP 'çelişkiler' dönemine girmiş bulunuyor

    Atatürkçülük İHA üretip, havalimanı yapmaktır

    Topbaş'ın projesi Havaray iptal edildi

    Erdoğan ve Gülen aynı listede

    Geride 415 torun bıraktı

    Akaryakıtın yüzde 26'sı ÖTV ve KDV

    Memurlar dikkat! O uygulama yarın kalkıyor

    Türkiye, internette özgürlüğün en büyük gerileme yaşadığı ülkeler arasında

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Her gece babasının kollarında uyurdu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayatma ve propagandayla “ortak değer” olunmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin kimyası değişti
    Genel

    AB ile uçurum KHK’larla oluştu
    Genel

    Sabırla adaleti bekliyoruz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Adalet nedir anne?
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Hoş geldiniz!’ denilmeyen bir yere bir daha gider misiniz?
    Mustafa ORAL

    İçimde akan bir zaman var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Garabetli söylemlerle “Atatürkçülük” ikrarları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.