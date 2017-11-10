Mahkeme Hasan Cemal hakkında karar verdi

Gazeteci yazar Hasan Cemal’in “terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılanıp aldığı beraat kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesince bozuldu.

Habertürk'ün haberine göre; Dosya yeniden hüküm kurulmak üzere mahkemesine gönderildi. Daire, Cemal’in başka davalarda “terör örgütünün açıklamalarını yayınlama” suçundan aldığı 6 bin lira adli para ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan da aldığı 1 yıl 3 aylık hapis cezasını ise onadı.

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