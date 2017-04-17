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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Mahkemede biter

17 Nisan 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği referandumunda sandıkların yüzde 98.4’ü açıldı. YSK’nın son karar değişiklikleri nedeniyle CHP itirazda bulanarak, rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Türkiye, 18 maddeden oluşan anayasa değişikliği için sandığa gitti. Tüm illerde vatandaşlar oylarını kullandı. Saat 17:00’de bütün sandıklar kapandıktan sonra sayıma geçildi. Halk oylamasında yurt içindeki seçmenler 167 bin 140 sandıkta oy kullandı. AA’ya göre açılan sandık oranı yüzde 98.4. Buna göre ‘Evet’ yüzde 51.24, ‘Hayır’ yüzde 48.76. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, “YSK’nın bu saatten sonra meşruiyeti tartışılır. Şimdiden herkese ben hayırlı olsun diyorum. Biz şekil şartının dışında, şu anda içeriğine itiraz edeceğimiz sandık oranı yüzde 37. Bu yüzde 60’ı da bulacak. Sabahtan beri biz ihlalleri tespit etmiş durumdayız” dedi. Erdal Aksünger, referandumda usûlsüz oy kullanıldığını iddia etti, bu konuyla birlikte YSK tarafından mühürsüz oy pusulalarının kullanılmasına izin verilmesine de itiraz edeceğini belirtti ve “YSK’nın bu saatten sonra meşruiyeti tartışılır. Avukatlarımız yerlerini terk etmesin. Şimdiden herkese ben hayırlı olsun diyorum. Biz şekil şartının dışında, şu anda içeriğine itiraz edeceğimiz yüzde 37 var. Bu yüzde 60’ı da bulacak. Sabahtan beri biz ihlalleri tespit etmiş durumdayız” dedi.

Ümit Özdağ: Kabul edilemez

Fox Tv’ye konuşan MHP’nin muhalif isimleriden Ümit Özdağ, ise şu sözlerle itirazını dile getirdi: “YSK’nın almış olduğu karar, yani üzerinde mühür olmayan oyların kullanılmasının meşru kabul edilmesi hukuken kabul edilecek bir şey değil. YSK diyor ki, ‘dışardan gelmediğinin ispatlanması durumunda’ Kim ispatlayacak bunu? Kendisi ilan etmiş, bu mühürlü tutanaklarla olur... Sonra AKP’li bir üye itiraz ediyor, karar alıyor ve olur diyor. Ve buna da göre de bir sayım yapılıyor. Sandıkların yüzde 60’ına yakın yerde itirazlarının olduğu, sizle konuşmadan yüzde 60’ına itiraz olduğu, CHP genel başkan yardımcısından aldığım bir sonuçtur. YSK’ya göre yüzde 69,70... Yine evet’ler önde. Ama daha büyük kentler girilmemiş durumda. Bu iş bitmedi, lütfen yorumlarımızı yaparken bu işin bitmediğini göz önünde bulunduralım. YSK’nın kararı çok ciddi sıkıntıları içeren bir karardır. Hiç kimse Türk halkının elinden iradesini alacak müdahalelerde bulunmamalıdır”

 

Etiketler: referandum
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