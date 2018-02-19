Mahkemeden Altan’a soru: Darbeyi neden kestiremediniz?

Davanın 12-16 Şubat tarihlerinde görülen son duruşmasında yaptığı savunmada Mehmet Altan, “Mağdur edilmemin en tatsız tarafı suç olmayan, yersiz, anlamsız suçlamalara cevap vermek, bunlara karşı savunma yapmak durumunda kalmak“ dedi.

Altan bu sözlerinden bir süre sonra da hakimin “Darbelerin Ekonomisi‘ diye kitap yazdınız, buna rağmen neden 15 Temmuz darbesini kestiremediniz?“ sorusuna muhattap oldu. Altan, “Ben siyasetçi değilim, profesörüm. O kitap darbelerin ekonomiyle ilişkisini teorik olarak inceleyen bir kitap” şeklinde cevap verdi. Altan kardeşlerin avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, taz.gazete’ye yaptığı açıklamada sanıkların mahkemeye hiçbir saygısızlık yapmadıklarına dikkat çekerek, verilen hüküm ve cezada indirime gidilmemesini ‘düşman hukuku’ olarak niteledi. (Alman Ceza Hukukçusu Prof. Günther Jakobs tarafından 1985 yılında formüle edilen “Feindstrafrecht“ düşman hukuku kavramı, yargılananların ‘hakları olan vatandaş’ değil tehlikeli bir düşman olarak görüldüğü bir anlayışı ifade ediyor.)

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