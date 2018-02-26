"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Mahkemeden Hakan Şükür kararı

26 Şubat 2018, Pazartesi 12:53
Eski AKP milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür'e sosyal medyadan 'şerefsiz' dediği gerekçesiyle cezaya çarptırılan Yusuf Varol'un itirazı değerlendiren üst mahkeme, söz konusu kararı bozdu.

Sabah'tan Ümit Uzun'un haberine göre, FETÖ'den aranan Şükür'e sosyal medyadan 'şerefsiz' dediği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve yargılama sonunda cezaya çarptırılan Yusuf Varol, kararı bir üst mahkemeye taşıdı. 

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan 'şerefsiz' kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozdu. 

Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Varol hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 

Yargılama sonunda mahkeme, Varol'u para cezasına çarptırdı, karar da 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükmüne çevrildi. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan şerefsiz kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozarak Varol hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Okunma Sayısı: 3543
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • veysel

    26.2.2018 17:49:43

    hakan şükürü sadece ismen tanırım ne idüğünü bilmem ama derim ki şerefsiz kelimesi mahkemece suç sayılmadı öyleyse şimdi biri çıkıp sosyal medyada o kararı verenlere,veya diyelim ki cumhurun başına aynı kelime ile hitap etse yine de mi suç sayılmaz.Yoksa bu karar sadece bazı kimseler için mi geçerlidir sahiden öğrenmek isterim?

  • Timur

    26.2.2018 17:34:55

    O zaman ben herkese şerefsiz diyebilir miyim

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

Demirel'e verilen brifing

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

Arakan’da yapılan soykırımdır

Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

Sadece 2 kişi ayrılabildi...

Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

39 asker tutuklandı

Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

'AB üyeliğine hazır değiller'

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

HSK bir yargı organı mı?

Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

En Çok Okunanlar

M. Latif SALİHOĞLU

Çamur atanlar
Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
Genel

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
Genel

Demirel'e verilen brifing
Genel

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
Armağan Bahtiyar

İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Samsun’dan Nur’a plâket
Orhan GÜLER

“Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
Genel

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.