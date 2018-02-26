Mahkemeden Hakan Şükür kararı

Eski AKP milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür'e sosyal medyadan 'şerefsiz' dediği gerekçesiyle cezaya çarptırılan Yusuf Varol'un itirazı değerlendiren üst mahkeme, söz konusu kararı bozdu.

Sabah'tan Ümit Uzun'un haberine göre, FETÖ'den aranan Şükür'e sosyal medyadan 'şerefsiz' dediği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve yargılama sonunda cezaya çarptırılan Yusuf Varol, kararı bir üst mahkemeye taşıdı. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan 'şerefsiz' kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozdu. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Varol hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Yargılama sonunda mahkeme, Varol'u para cezasına çarptırdı, karar da 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükmüne çevrildi. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan şerefsiz kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozarak Varol hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.

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