Mahkemeden Salih Müslim için iade talebi

Güvenpark saldırısına ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, Çekya'da yakalandıktan sonra serbest bırakılan eski PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim için iade talebinde bulundu.

Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla ilgili 55 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, Salih Müslim için iade talebinde bulundu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Ara kararını veren mahkeme, davanın sanıklarından Müslim'in iadesi için, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına' karar vererek, duruşmayı 5 Haziran tarihine erteledi. Prag'da gözaltına alınan eski Müslim, dün çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı. AA

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