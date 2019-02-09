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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Mahkemeler adil olduğuna milleti ikna etsin

09 Şubat 2019, Cumartesi 19:28
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Mahkemelerimiz doğru ve adil kararlar versin, doğru ve adil kararlar verdiğinde de milleti ikna etsin istiyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhakemenin aleniyeti ve yargılamanın kamusal niteliğinin, tüm toplumun taraflı veya tarafsız bir göz olarak sürece katılmasını beraberinde getirdiğini belirterek, “O yüzden, ‘Mahkemelerimiz doğru ve adil kararlar versin yeterlidir.’ diyemiyoruz. Mahkemelerimiz doğru ve adil kararlar versin, doğru ve adil kararlar verdiğinde de milleti ikna etsin istiyoruz.” dedi.

Gül, Antalya’da düzenlenen “Yargı Teşkilâtı Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, adaletin yargı mensubunun vicdanına emanet olduğunu söyledi.

Doğru ve adil olan her kararın doğru ve adil olarak anlaşılmasının da gerektiğine işaret eden Gül, hakka ve hakikate dayanan her sözün, hak ve hakikat olarak görünmesi gerektiğini dile getirdi.

Güven veren adaletin bir boyutu da adına karar verilen milletle sağlam iletişim köprüleri kurmak olduğunu aktaran Gül, başkalarının ne dediğine kulakları kapatıp doğru olanı yapmanın, belki bireysel hayatta konforlu bir tercih olabileceğini ifade etti. Ancak yargı mensuplarının böyle lüksü ve ayrıcalığının olmadığını vurgulayan Gül, yargı ile millet arasındaki ilişkinin bir vekalet ilişkisi olduğunu, Anayasa’nın bu vekalet ilişkisini “Yargı yetkisi, Türk milleti adına, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır” hükmüyle belirgin hale getirdiğini kaydetti.

“Yalanın panzehiri, hakikattir”

Yargı yetkisini millet adına kullanırken, milletin yargıya inancı ve desteğini korumanın da çok önemli olduğuna değinen Gül, şöyle konuştu: “Muhakemenin aleniyeti ve yargılamanın kamusal niteliği, tüm toplumun taraflı veya tarafsız bir göz olarak sürece katılmasını beraberinde getiriyor. O yüzden, ‘Mahkemelerimiz doğru ve adil kararlar versin yeterlidir’ diyemiyoruz. Mahkemelerimiz doğru ve adil kararlar versin, doğru ve adil kararlar verdiğine de milleti ikna etsin istiyoruz. Peki ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Toplumun, basın yayın araçları üzerinden edindiği bilgilerle parçası haline geldiği yargısal süreçlerin amacına uygun, sağlıklı şekilde işlemesini de garanti etmek zorundayız. Adil bir yargılamanın gerekleriyle toplumun bilgilendirilmesi ihtiyacı arasında makul bir denge kurmalıyız. Unutmayalım ki, enformasyon yoksa dezenformasyon kendisine varlık alanı bulur. Bilgi yoksa kuşku, onun tahtına kurulur. Yalanın panzehiri, sadece ama sadece hakikattir.”

Yargı, politik tartışmaların dışında kalmalıdır

Yargı mensuplarının bireysel olarak sosyal medya üzerinden yapacakları paylaşımlardan çok daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını anlatan Gül, şunları kaydetti: “Politik tartışmaların dışında kalmak, bütün yargı mensuplarımız için ortak bir hassasiyet olmalıdır. Basınla ilişkilerde temel bir zorluk, yargı mensuplarının, esas olarak kararlarıyla konuşmaları gerçeğidir. Aslında bu, bir zorluk olduğu kadar, bir kolaylık da sağlayabilir. Madem kararlar, yargının en temel ifade aracıdır, öyleyse hedefimiz, bu ifade aracını doğru ve yeterli biçimde kullanmak olmalıdır.” 

AA

Etiketler: adalet, bakan, yargı, millet
Okunma Sayısı: 1928
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