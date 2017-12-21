Mahkemenin ByLock kararı, 11 bin kişiye tahliye yolu açabilir

Antalya'da 'kıble bul' uygulamasına ve çeşitli müzik sitelerine giriş yapanların ByLock kullanıcısı olarak görünmesi sonrası gerçekleşen tutuklamalarla ilgili tahliye kararları çıkmaya başladı.

Antalya'da Gülen Hareketi tarafından hazırlandığı belirlenen 'kıble bul' uygulamasına ve çeşitli müzik sitelerine giriş yapanların ByLock kullanıcısı olarak görünmesi sonrası gerçekleşen tutuklamalarla ilgili tahliye kararları çıkmaya başladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Avukat Ali Aktaş'ın şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili yaptığı araştırmalar sonunda, başka uygulamaları indiren veya kullananların da ByLock programıyla ilişkilendirildiği belirlendi.

Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 23 Kasım günü tutuklanan H.D.'nin de ByLock kayıtlarının bu şekilde oluştuğuna karar verdi ve şüpheliyi adli kontrol ile serbest bıraktı.

BTK VERİLERİNE DÜŞÜYOR

Avukat Ali Aktaş, ‘Freezy’, ‘kıble pusulası’, ‘namaz vakitleri TR’ gibi Gülen Hareketi üyeleri tarafından hazırlanan çeşitli uygulamaları, 2014'ün ağustos, eylül ve ekim aylarında kullanan kişilerin IP'lerinin gömülü reklamlarla ByLock programına yönlendirildiği ve bu kişilerin söz konusu uygulamaları her açtıklarında sanki ByLock kullanıyormuş gibi BTK verilerine düştüğünü anlattı.

TEKNİK ÇALIŞMALARI TAMAMLADILAR

Türkiye genelinde böyle yaklaşık 11.000 civarında mağdur olduğunu tahmin ettiklerini belirten Aktaş, konuyla ilgili yaptıkları teknik çalışmayı Ankara'da yetkililere sunduklarını ve aslında Gülen Hareketi ile hiçbir alakası olmamasına rağmen tuzak programları kullanmaları nedeniyle ByLock'u kullanmış gibi gözükenlerle ilgili gerekli teknik çalışmaların tamamlandığını söyledi.

'Son 2 haftadır tahliye kararları çıkmaya başladı'

Antalya ile Türkiye'nin birçok ilinde böyle kullanımlar nedeniyle tutuklu kişilerle ilgili son 2 haftadır mahkemeler tarafından tahliye kararları çıkmaya başladığını kaydeden Aktaş, şunları söyledi:

“Bu durumdan haberdar olan hakimler ve heyetler, tahliye kararları vermeye başladı. Bu kişiler, aslında fiili ByLock kullanıcıları değil. 2014 yılındaki 3 aylık dönemde ByLock IP'sine yönlendirmeler yapılarak, bir kumpas kurulmuş. Söz konusu uygulamalara giren kişiler için BTK verilerine kayıt bırakıyor ve ByLock kullanmış gibi gözüküyor. ByLock'u yapan mühendislere ait bu uygulamalarla aslında FETÖ ile hiç alakası olmayan insanları da ByLock kullanıyormuş gibi göstererek, ileride ortaya çıkabilecek bir yargılama durumunda yargı kaosu ortaya çıkarmayı planlamışlar. Bu yargı kaosundan da kendileri aklanarak, çıksın. plan bu. Bu tuzak, ortaya çıkarıldı."