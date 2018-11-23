Maket polis araçlarını gören sürücüler tedbirlerini artırdı

Başta kaza noktaları olmak üzere karayollarına yerleştirilen maket polis aracını gören sürücülerin, araçlarının hızlarını düşürdükleri kameralara yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce kara yollarında, kazaların yoğun yaşandığı bölgelere bir süre önce 582 maket polis aracı yerleştirildi. Özellikle hız limitini aşan sürücülerde "yakalanma riski algısı" oluşturmak amacıyla başlatılan ve yerleri periyodik aralıklarla değiştirilen maket uygulamasıyla olumlu sonuçlar elde edildi. Üzerindeki tepe lambası ve şekli itibarıyla gerçek polis araçlarından ayırt edilemeyen maket araçlarının yerleştirildiği bölgelerdeki trafik kazaları yüzde 17,5 oranında azaldı. Her iki istikametteki araçlar hızını düşürdü Sürücülerin bu araçları gördüklerinde verdikleri tepkilerin tespiti amacıyla çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, maket aracın bulunduğu şeridin yanı sıra, karşı istikametten gelen araçların da hızlarını yasal limitin altına kadar düşürdüğü görüntülere yansıdı. AA

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