"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Maket trafik polisi araçlarına ilişkin açıklama

16 Ekim 2018, Salı 10:28
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Maket trafik polisi aracı koyduğumuz, 'kara nokta' diye tabir ettiğimiz yerlerde geçmiş yıllara göre son 1 yıl içinde kazalar yüzde 17,4 oranında azaldı. Buradaki iyi hali görünce ülke genelinde daha da yaygınlaştırmaya karar verdik." dedi.

TBMM İçişleri Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürdürülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, otoyol kenarlarına yerleştirilen maket trafik polisi araçlarına ilişkin sorusunu cevapladı.

Türkiye'de her yıl 1 milyon yeni aracın trafiğe çıktığını söyleyen Ersoy, alınan tüm önlemlere rağmen halen yılda yaklaşık 7 bin kişinin öldüğünü belirtti.

Trafik kazalarında günlük ortalama 20 kişinin öldüğüne dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak ne yapabiliriz diye sürekli arayış içerisindeyiz. Diğer şartlar yanında, yoğunlaştırılmış denetimlerle bu trafik kazalarını engelleyebiliriz. Türkiye'de 'kara nokta' dediğimiz kazaların, özellikle ölümlü kazaların çok olduğu yerleri tespit ettik. Buralarda yalnızca maketlerle denetim yapmıyoruz, sürekli denetimlerimizi de devam ettiriyoruz. 582 noktaya maketleri koyduk, bunları ışıklandırdık. Maket koyduğumuz, 'kara nokta' diye tabir ettiğimiz yerlerde geçmiş yıllara göre son 1 yıl içinde trafik kazalarında yüzde 17,4 oranında azalma sağlandı. Bakanlığımız açısından bu ciddi bir rakamdı. Buradaki iyi hali görünce ülke genelinde daha da çok yaygınlaştırmaya karar verdik."

Maket polis araçlarının maliyetine ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bunların hemen hemen tamamını yerel yöneticilerimiz yerel imkanlarla yaptılar. Bunlar için Bakanlıktan bir ödenek göndermedik. Ortalama maliyetinin yaklaşık bin 500 lira olduğu bilgisini uygulamayı yapan arkadaşlarımızdan aldık. Karayolları üzerinde kaymakamlarımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarmamız, belediyeler ortak ihtiyaçları tespit ediyoruz. Onlar kendi bölgelerinde bu önlemleri alıyorlar."

AA

Etiketler: tbmm, maket trafik polisi
Okunma Sayısı: 390
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trafik cezalarını artıran yeni kanun teklifi kabul edildi

    UNICEF: Yemen'deki 2,2 milyon çocuk acil yardım bekliyor

    Maket trafik polisi araçlarına ilişkin açıklama

    Sanayi üretim rakamları belli oldu

    Güler-Dunford görüşmesi hakkında Pentagon'dan açıklama

    Ankara'da ortalığı birbirine kattı

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saatlik inceleme

    Vicdanlı seslere ihtiyaç var

    İmam Hatipler siyasi düzlemde ele alınmasın

    Çocuklarımız işçi değil, öğrenci olmalıdır

    "Bundan utanç duymalıyız"

    'Her 9 kişiden biri aç'

    Rize Kitap Günleri’ne bekliyoruz

    Bill Gates ile Microsoft'u kurmuş olan Paul Allen öldü

    CNN'den yeni iddia

    Suriyelilere haksızlık yapılmasın
    📷

    Gümüşhane'de sonbahar...

    Endonezya'da şimdi de sel ve heyelan musibeti: 27 kişi öldü

    ''Ülkemizi mahveder, ülkemizi Venezuela’ya çevirir''

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda bölgeyi uyardı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluk dönemi artık geride kalsın
    Cevher İLHAN

    Bir “Brunson hikâyesi”
    Genel

    CNN'den yeni iddia
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayret ettiğim haller (1)
    Genel

    Vicdanlı seslere ihtiyaç var
    Faruk ÇAKIR

    Psikiyatrist gözüyle
    Genel

    "Bundan utanç duymalıyız"
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkulara karşı Tevekkül ve dua
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan olmayı biz mi tercih ettik?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.