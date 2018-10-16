Maket trafik polisi araçlarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Maket trafik polisi aracı koyduğumuz, 'kara nokta' diye tabir ettiğimiz yerlerde geçmiş yıllara göre son 1 yıl içinde kazalar yüzde 17,4 oranında azaldı. Buradaki iyi hali görünce ülke genelinde daha da yaygınlaştırmaya karar verdik." dedi.

TBMM İçişleri Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürdürülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, otoyol kenarlarına yerleştirilen maket trafik polisi araçlarına ilişkin sorusunu cevapladı.

Türkiye'de her yıl 1 milyon yeni aracın trafiğe çıktığını söyleyen Ersoy, alınan tüm önlemlere rağmen halen yılda yaklaşık 7 bin kişinin öldüğünü belirtti.

Trafik kazalarında günlük ortalama 20 kişinin öldüğüne dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak ne yapabiliriz diye sürekli arayış içerisindeyiz. Diğer şartlar yanında, yoğunlaştırılmış denetimlerle bu trafik kazalarını engelleyebiliriz. Türkiye'de 'kara nokta' dediğimiz kazaların, özellikle ölümlü kazaların çok olduğu yerleri tespit ettik. Buralarda yalnızca maketlerle denetim yapmıyoruz, sürekli denetimlerimizi de devam ettiriyoruz. 582 noktaya maketleri koyduk, bunları ışıklandırdık. Maket koyduğumuz, 'kara nokta' diye tabir ettiğimiz yerlerde geçmiş yıllara göre son 1 yıl içinde trafik kazalarında yüzde 17,4 oranında azalma sağlandı. Bakanlığımız açısından bu ciddi bir rakamdı. Buradaki iyi hali görünce ülke genelinde daha da çok yaygınlaştırmaya karar verdik."

Maket polis araçlarının maliyetine ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bunların hemen hemen tamamını yerel yöneticilerimiz yerel imkanlarla yaptılar. Bunlar için Bakanlıktan bir ödenek göndermedik. Ortalama maliyetinin yaklaşık bin 500 lira olduğu bilgisini uygulamayı yapan arkadaşlarımızdan aldık. Karayolları üzerinde kaymakamlarımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarmamız, belediyeler ortak ihtiyaçları tespit ediyoruz. Onlar kendi bölgelerinde bu önlemleri alıyorlar."