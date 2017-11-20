Makro ve Uyum Marketler için flaş karar

Perakende sektöründe Makro ve Uyum Market zincirleri ile faaliyet gösteren Makro Market A.Ş. ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İcra Hukuk Mahkemesi, şirketi avukatının yaptığı başvuru üzerine Makro Market için konkordato mühleti verdi. Kararda, şirketi karşı icra takiplerinin de verilen mühlet içinde durdurulduğu belirtildi. Makro Market’in sahibi Şeref Songör de yaptığı açıklamada “30 yıla yakın bir süreden beri bu sektördeyiz. Hiçbir alacaklımızın bizde bir kuruş parası kalmaz” dedi.

Makro Market için geçen Cuma günü mahkeme kritik bir karar vermişti. Mahkeme anılan kararında, şirket için verdiği tedbir kararını kaldırmıştı. Bu kararla birlikte şirket, hacizlere karşı korumasız bir konuma düşmüştü. Bugün ise, şirket avukatı yeniden mahkemeye başvurdu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Mahkeme, Makro Market’e üç aylık konkordato mühleti verdi. Kararda, şirkete karşı herhangi bir icra takibine geçilemeyeceğin, başlayan takiplerin de durması yönünde hüküm kuruldu.

ÜÇ KİŞİLİK HEYET ATANDI

Kararda ayrıca, şirketin rehinli mallarının satışının da yapılamayacağı kaydedildi. Mahkeme ayrıca şirketin işletme faaliyetleri için de üç kişilik bir heyeti ‘komiser’ olarak görevlendirdi.

EN GENİŞ ŞEKİLDE TEDBİR KARARI VERİLDİ

Şirket avukatı Fidel Okan ise, karara ilişkin yaptığı açıklamada "Aldığımız mühlet kararıyla şirketimiz hakkında en geniş şekilde tedbir kararı verilmiş oldu. Bu süreçte bizi her bakımdan destekleyen tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve avukat meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreci, herkesin faydasına olabilecek bir biçimde tamamlayacağımızdan hiçbir kuşku duymadığımızı da önemle belirtmek isterim" dedi.

KİMSENİN BİZDE TEK KURUŞ ALACAĞI KALMAZ

Makro Market A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Songör konu ile ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada "30 yıla yakın bir süreden beri bu sektördeyiz.

Bugüne kadar, başta çalışanlarımız olmak üzere binlerce paydaşımızın desteğini yanımızda gördük. Bu karala birlikte, önümüzdeki süreci daha sağlıklı bir biçimde yürüteceğiz. Şunu çok açıklıkla söyleyebilirim ki, hiç kimsenin bizde tek bir kuruş alacağı kalmaz. Bu süreci de, daime yanımızda olan tedarikçilerimizin de desteği ile aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde 253 mağazası bulunan Makro Market'in 6 bin 500 çalışanı var. Şirket, Türkiye perakende sektörünün önemli oyuncularından biri konumunda.