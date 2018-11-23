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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Malatya'da yerli patates hasadı

23 Kasım 2018, Cuma 16:33
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ve Malatya'nın Darende ilçesinde deneme ekimi yapılan 3 yerli ve milli tohumluk patates çeşidinin hasadına başlandı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Malatya'nın Darende ilçesinde deneme ekimi yapılan 3 yerli ve milli tohumluk patates çeşidinin hasadı gerçekleştirildi.

Başdirek Mahallesi'ndeki 25 dekar alanda, enstitü ile Selanik Tohumculuk firması tarafından ekimi yapılan "Onaran 2015", "Nam" ve "Ünlenen" çeşitlerinden 150 tonu aşkın rekolte bekleniyor.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çağlı, Darende'nin kırsalında bulunan mahallede ilk defa tarıma açılan hastalıksız, verimi yüksek topraklarda tohumluk patates üretiminin denendiğini belirtti.

Enstitüleri tarafından 2015 yılında başlatılan patates tohumu ıslah çalışmaları kapsamında elde edilen yerli tohumlarla, dışa bağımlılığı azaltmayı ve milli ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarına dikkati çeken Çağlı, "Yürütülen çalışmalar kapsamında 'Onaran 2015, Nam ve Ünlenen' çeşitlerinin bu yıl elit tohumluk üretimi yapılmıştır. Darende, toprağı hastalıksız, verimi yüksek ve ari olduğu için tercih edilmiştir. Verim ve kalitesi oldukça yüksek olan bu tohumlukların 2020'ye kadar tohumluk çoğaltımı yapılacak ve bu tarihten itibaren de satışa sunulacak. Şimdiden çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.

Yurt dışından getirilen çeşitlerden daha kaliteli ve verimi yüksek

Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi de yurt dışından ithal edilen tohumlardan daha üstün ve kaliteli milli tohum yetiştirdiklerini söyledi.

Milli tohumların gelecek yıl daha geniş üretim sahalarına ekileceğini aktaran Bengi, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz tohumluk çeşitlerimizin yurt dışından ithal edilen patates tohumundan hiçbir aşağı kalır yanı yok. Fazlası var, eksiği yok. Aradaki fark yurt dışından aldığımız tohumluk patates bize kilogramı 10 liraya mal oluyor. Bizim ürettiğimizin maliyeti 2 lira. Arada 8 lira gibi ciddi bir fark var. Bizim denemelerini yaparak yeni geliştirdiğimiz ürünlerin içerisinde yemeklik, sanayi ve hastalığa dayanıklı çeşidimiz var. Verim bakımından ithal edilen tohumlardan daha üstün diyebiliriz. Tabii bu sürede biz üretim izinlerini de aldık, 2020'ye kadar tohumluk çoğaltımını yapıp, 2020'de satışa sunacağız."

AA

Etiketler: Malatya, Darende, patates, hasat
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