Maliye Bakanlığı'nın eski personeline operasyon!

Maliye Bakanlığı ve bazı kurumlarına yönelik az önce Gülen hareketi operasyonu başlatıldı. Biri aktif çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirme şöyle: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Maliye Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarında görevli olup 1'i aktif çalışan 78'i KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen toplam 79 kişi hakkında 14/12/2017 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir."

Okunma Sayısı: 309

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.