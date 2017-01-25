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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Mallarına el konuldu!

25 Ocak 2017, Çarşamba 02:12
Koza Altın İşletmeleri, Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek'in üzerinde kayıtlı bulunan her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verildiğini bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platormunda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ocak 2017 tarih ve 2017/517 D. iş sayılı kararına göre, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek isimli şüphelilerin üzerlerine kayıtlı bulunan taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verilmiştir."

Yönetim Kurulu Başkanlığına  Dr. Ergül getirildi

Öte yandan, Koza Altın İşletmeleri, Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarına, Müminhan Bilgin'in yerine Dr. Ergin Ergül'ün getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcılığı makamının 18 Ocak 2017 tarihli ve 2017/7 sayılı kararıyla; Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarını yürüten Müminhan Bilgin'in görevinin sonlandırılarak, şirketlerin boşalan yönetim kurulu başkanlıklarına Ergin Ergül'ün atanmasına ve şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine Hanife Sarp ve Fatih Salihpaşaoğlu'nun atanmalarına karar verildiği kaydedildi.

AA

Etiketler: koza ipek, akın ipek
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