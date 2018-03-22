Manevi coşku içinde idrak ediliyor: Rağbet edilen gecede camiler doldu taştı

Müjdesi, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan mübarek "üç ayların" habercisi Regaib Gecesi, idrak ediliyor.

Büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Gecesi, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor.

Risale-i Nur'a göre kâinatın alkışladığı gece olan Regaib Gecesi'nin önemi nedir?

Mağfiret gecesi

Mübarek bir gece: Leyle-i Regaib

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta Büyük (Çapanoğlu), Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veyiszade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

İstanbul

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "İçinde yaşadığımız bu mübarek günler, Regaib Kandili diye adlandırdığımız bu kandilde bizim rağbetimizi, yönelişimizi, emellerimizi gözden geçirdiğimiz ve emellerimizi ihmal ederek amellerimizi ikmal etmek üzere yeniden karar verdiğimiz bir dönemdir." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, Regaib Kandili dolayısıyla Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde düzenlenen programa katıldı.

Yılmaz, buradaki vaazında, 3 ayların ilki olan Receb-i Şerif'in ilk kandil akşamında Müslümanların, böyle bir nur ikliminde güzelliklerin yaşandığı bir atmosferde olduğunu söyledi.

"İçinde yaşadığımız bu mübarek günler, Regaib Kandili diye adlandırdığımız bu kandilde bizim rağbetimizi, yönelişimizi, emellerimizi gözden geçirdiğimiz ve emellerimizi ihmal ederek amellerimizi ikmal etmek üzere yeniden karar verdiğimiz bir dönemdir." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hayatımızın akışı sevap tarafına mı, günah tarafına mı, nur tarafına mı, kir tarafına mı? Hangi tarafa doğru seyrettiğimizi, ne tarafa doğru yöneldiğimizi gözden geçirmenin ve bir iç muhasebesiyle kendimizi Ramazan iklimine doğru hazırlamanın ilk demidir Regaib Kandili."

Yılmaz, Türk milletinin her dönemde vatanın, bayrağın dara düştüğü, ülkenin sıkıntıya düştüğü zamanlarda Çanakkale ruhuyla ayağa kalkmasını bilen bir millet olduğuna vurgulayarak, 15 Temmuz'da bunun en güzel örneğinin göründüğünü, sonraki süreçlerde ve Afrin'de bunu dünyaya destan olarak yazan muhteşem örneklerinin hep birlikte yaşandığını kaydetti.

Edirne

Edirne'de, Regaip Gecesi dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.

Edirneliler, kandil dolayısıyla Mimar Sinan’ın "Ustalık eserim" dediği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan asırlık Selimiye Camisi ile kentteki diğer camileri doldurdu.

Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce mevlit okutuldu. Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemimi anlatan vaaz verdi.

Yatsı namazının ardından cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

Adıyaman

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Kırçalı Camisi'nde kandili geçirmek isteyenler, akşam saatlerinden itibaren camiye geldi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit programını dinleyen vatandaşlara cami çıkışında hayırseverlerce lokum ikram edildi.

Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da Müslümanlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

Bazı Müslümanlar yatsı namazını Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilerde eda ederken bazıları da vakit namazının ardından Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından, Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Bursa

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili nedeniyle Bursa'daki camilerde programlar düzenlendi.

Kentin tarihi sembollerinden olan Ulu Cami'deki kandil programında Kur'an-ı Kerim, mevlit okundu, dualar edildi.

Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayan kişiler de avluda geceyi idrak etti.

İl Müftüsü İzani Turan'ın Regaip Kandili'nin önemini anlattığı program kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Kilis

Kilis Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi İl Müftüsü Mahmut Karatepe verdiği vaazda, Regaip Kandili'nin bir Müslüman için günahlarından arınma adına bir fırsat olduğunu söyledi.

Namazının kılınmasının ardından mevlit-i şerif okundu, şehitler ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

Gaziantep

Gaziantep Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

Kandil gecesinde camiyi dolduranlar Kuran-ı Kerim okudu, namaz kıldı.

Yatsı namazı öncesi Şahinbey Müftüsü Musa İmamoğlu, verdiği vaazda Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemine değindi.

Cami çıkışında vatandaşlara şerbet ve lokum dağıtıldı.

İzmir

Regaip Kandili nedeniyle İzmir Müftülüğü tarafından Alsancak Hocazade Camisinde program düzenlendi. Akşam namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.

Denizli

Denizli Delikliçınar Yeni Camisinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran vatandaşlar, içeride yer kalmayınca avluda dua edip namaz kıldı.

Kılınan yatsı namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık, yaptığı konuşmada, rahmet yüklü bulutlarıyla manevi hayatı dolduran üç ayların ilk mübarek gecesinin Regaip Kandili olduğunu söyledi.

Allah'ın inananların huzur ve mutluluğu için bu ve benzeri geceleri, rahmet ve af kapılarının sonuna kadar açılmasına vesile kıldığını belirten Aşık, "İşte o kutlu zamanlardan birisi de perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili'dir. Bu gece, inanan insan için kurtuluştur. Zira bu zaman diliminde kulluk daha bir coşku ile yaşanır. Allah'ın varlığı daha bir başka hissedilir." ifadesini kullandı.

Gecede Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlara, program sonunda lokma ikram edildi.

Uşak

Kandil nedeniyle Uşak'taki camilerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Cami önlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle bazı yerlerde trafik ekipleri araçları yönlendirdi. Bazı vatandaşlar namazlarını yoğunluktan dolayı cami avlularında kıldı.

Yücetepe Camisinde üç ayların ve kandil günlerinin önemini anlatan hutbe okundu.

Eskişehir

Eskişehir'de il ve ilçe genelindeki camilerde mevlit programları düzenlendi.

Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek'in de katıldığı programda terör saldırılarında şehit olanlar için de dua edildi.

Kütahya

Kütahya'da kandil nedeniyle Ulu Cami'de düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Regaip Kandili'nin önemini anlatarak bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kütahya Belediyesi, kentteki birçok camide vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Çanakkale

Çanakkale'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren il merkezindeki Necip Paşa, Şehitler Camisi ile Eceabat ilçesindeki 57. Alay Camisi'nde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Programda, ilahiler okunup şehitler için dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramlarında bulunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'de camilere sığmayan cemaat avluda namazını kıldı.

Kent merkezindeki Tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an tilaveti ile başladı. İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi.

Camiye gelenlere Karesi Belediyesi tarafından lokma dağıtılırken İl Müftülüğü tarafından da lokum ikram edildi.

Yalova

Yalova'da Regaip Kandili Merkez Camisi'nde düzenlenen programla eda edildi.

Camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.

Bilecik

Bilecik'te üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kayıboyu Camisi'de düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp, dua ederek geçirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve duaların okunmasının ardından yatsı namazı kılındı.

İl Müftüsü Necati Akkuş, Ertuğrulgazi Camisi'nde, Regaip Kandili'nin önemini anlattı.

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenikent Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan kandil özel programında Yenikent İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu, dua edildi.

Ayrıca Adapazarı ilçesi Karaman 19 Ağustos Camisi, Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi ve Bosnalı Hacı Mehmet Camisi'nde de program düzenlendi.

Vatandaşlar dualara icabet etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlar, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Düzce

Tek benzeri Pakistan'da bulunan ve Selçuklu mimarisiyle yapılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Ulu Camisi'nde akşam namazından sonra düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, dua edildi.

Bartın

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide programlar düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Manisa

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili münasebetiyle Manisa'da camilerde programlar düzenlendi.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman zamanında kandil gecelerinde Manisa'daki camilerde kandil yakma geleneği halen sürüyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan tarafından yaptırılan Sultan Camisi ve 3. Murat adına inşa ettirilen Muradiye camilerinde Regaip Kandili nedeniyle kandil yakıldı, mevlit programı düzenlendi.

Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği programda Kuran-ı Kerim, mevlit okundu, dualar edildi.

2. Bayezid'in eşi Hüsnüşah Hatun tarafından yaptırılan Hatuniye Camisi'ndeki programda da camiye sığmayan vatandaşlar geceyi avluda idrak etti.

Diyarbakır

Diyarbakır İl Müftülüğünce İslam'ın 5. Haremi Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami ile Hazreti Süleyman ve Cebeli Nur camilerinde kandil programları gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesinde Ulu Cami'deki programa katılan Fesih Erdal, Ortadoğu'ya barış ve huzurun gelmesi için dua ettiğini söyledi.

Ulu Cami'nde düzenlenen kandil etkinliğine katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla vatandaşların kandilini tebrik etti.

Siirt

Siirt İl Müftülüğünce Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu, dua edildi.

Kentteki camilerde gerçekleştirilen programların ardından belediye tarafından kandil simidi dağıtıldı, tatlı ikramında bulunuldu.

Mardin

Mardin'de il genelindeki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda Kur-an'ı Kerim ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.

Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri tarafından cami çıkışlarında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.