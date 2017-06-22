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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Manisa'da 4 tutuklama daha

22 Haziran 2017, Perşembe 21:42
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda gıda zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında yemek şirketinin satın alma müdürünün de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından aralarında 6 subay ve astsubayın da bulunduğu 15 kişi serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 8 zanlıdan, yemek şirketinin satın alma müdürü Mustafa Aksoy, şirketin aşçıbaşı, gıda mühendisi ve bir çalışan tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 6'sı asker 48 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan ve savcılığa çıkarılan 25 kişiden 16'sı serbest bırakılmış, Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 zanlıdan aralarında yemek şirketinin genel müdürü Ahmet Türkmen, şirketin Manisa sorumlusu V.A.G. ve 4 aşçı tutuklanmıştı. Biri gıda mühendisi 2'si yardımcı aşçı olmak üzere 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Manisa'da askerlerin ilk bulgulara göre besin zehirlenmesi sonucu rahatsızlandıklarını açıklamıştı.

Okumak için tıklayınız:

"2 bin 300 askerle görüşüldü"

Önemli gelişme: 6 subay ve astsubay gözaltına aldı

Türkiye'nin gündemine oturan zehirlenme olayı hakkında flaş gelişme!

AA

Etiketler: manisa, zehirlenme, kışla
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