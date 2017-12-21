"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Manisa'daki askerlere 27 saat bekletilen eti yedirmişler

21 Aralık 2017, Perşembe 13:58
Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaşanan ve 1 askerin hayatını kaybettiği, yüzlerce askerin etkilendiği zehirlenme olayıyla ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu raporları açıklandı. Rapora göre, askerlere yedirilen hindi etleri 27 saat dışarıda bekletilmiş.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'sında (Batı Kışla), çok sayıda askerin zehirlendiği ve er Hüsnü Özel'in hayatını kaybettiği gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili tamamlanan soruşturmada iddianame ortaya çıktı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında kışlaya yemek temin eden firma çalışanları ve askeri birliğin mutfak ve yemek sorumlu muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 kişi hakkında iddianame hazırlayarak dava açtı. 86 sayfalık iddianamede tamamı tutuksuz yargılanan 28 kişinin 'taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenirken, 7 kişinin de 'görevi ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Davaya konu olan 86 sayfalık iddianamede Adli Tıp Kurumu ve çeşitli kurumların hazırladığı raporlara yer verildi.

'SALMONELLA SUŞLARI BAKTERİSİ TESPİT EDİLDİ'

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran 2017 tarihlerinde yaşanan ve er Hüsnü Özel'in hayatını kaybettiği, yüzlerce askerin de etkilendiği besin zehirlenmeleriyle ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun raporları mahkemeye sunuldu.

Kışlada hayatını kaybeden er Hüsnü Özel'in ölümünün besin zehirlenmesi olduğu ve ölümünden bir gün önce de hastaneye gittiği ancak 'durumu iyi' teşhisiyle taburcu edildiği otopsi raporlarında yer alırken, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun raporunda askeriyeye dağıtılan yemeklerde 'salmonella suşları' bakterisi tespit edildi.

Raporda Resmi Gazete'de yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre yapılan değerlendirmede de, askeriyenin kendi imkanları ve depolarıyla karşıladığı kışlanın suyunda da koliform bakteriye rastlandığı ve içme sularının yönetmeliğe uygun olmadığı açıklaması mahkeme kayıtlarına geçti.

Zehirlenmeye yol açan hindi etinin sıcak suda çözdürüldükten sonra oda sıcaklığında 27 saat bekletildiği de görüntü kayıtları ile belgelendirildi.

YEMEKLERDE BAKTERİ BULGUSU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ege Ordusu Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı'nın 29 Mayıs tarihli mikrobiyolojik gıda analiz raporunda da, askerlerin yedikten sonra besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı hindi etinde salmonella, E.Coli ve koliform bakterileri bulunduğu açıklandı. Yine askeriyeye dağıtılan salçalı spagettiye ait inceleme raporunda salmonella, koagülaz pozitif stafilakok, E.Coli ve koliform bakterilerinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede askerlerin zehirlendiği hindi etinin soğuk hava deposundan çıkarılma ve tüketilme süreçlerinin de usullere uygun olmadığı belirtildi. Askeriyenin mutfağındaki kamera kayıtları ve yemek hazırlanma süreçlerinin incelendiği raporda hindi etinin 22 Mayıs'ta soğuk hava deposundan çıkarıldığı, etin 4 derecede uygun sürede çözülmesi gerekirken, sıcak sudan geçirildiği ve oda sıcaklığı ortamında bekletildiği belirtildi. Teftiş raporunda ayrıca zehirlenmeye neden olan hindi etinin, soğuk hava deposundan çıkarıldıktan 27 saat sonra yemeğinin yapıldığı ve askerlere servis edildiği; bu durumun çözdürme ile muhafaza işlemlerine uygun olmadığı açıklandı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda ise hindi etinin 7 saat boyunca su içerisinde bekletilip çözdürülmeye çalışıldığı ve kırmızı et ile aynı kıyma makinesinde parçalandığı ifade edildi.

Okunma Sayısı: 450
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    298. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' uyarısı

    Özlü: Kendi Mercedes'imizi yapacağız

    Çeyrek altınla yarışır hale geldi

    İslam alemini bir kez daha ayağa kaldırabilir

    BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa'nın ismi verilecek

    Çiftlik Bank hakkında flaş gelişme

    'Tek tip kıyafet' Bakanlar Kurulu'nda

    Pasaport harcına yüzde 14,47 zam!

    Çaldığı otomobille gezdi, yaktı, serbest kaldı

    Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek

    Dünürü BDDK'ya, damadı New York ataşeliğine atandı

    Çin'den bağımsız Filistin'e destek

    Hakan Atilla davasında jüri üyeleri karara varamadı

    İstanbul'da kar yağışı başladı

    Beşiktaş'tan taraftarına gece sürprizi!

    Dünya Trump'ı uyardı: Kudüs kararını geri çek

    Kudüs ilimle fethedilecek

    Meclis de bizi görecek mi?

    16 Nisan’da tuzak kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Kardeşimi görmeye gidiyorum, sarılmama izin vermiyorlar
    Genel

    16 Nisan’da tuzak kuruldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Osmanlı kadıları örnek alınacaksa
    Genel

    Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek
    Emin Fırat

    KHK’lar cezalandırma aracı olmamalı
    Genel

    Dünürü BDDK'ya, damadı New York ataşeliğine atandı
    Genel

    'Tek tip kıyafet' Bakanlar Kurulu'nda
    Osman KOYUNCU

    Risale-i Nur niçin Siyasal İslam’ı reddeder?
    Genel

    Çiftlik Bank hakkında flaş gelişme
    Ahmet BATTAL

    Avrupa’dan nasıl görünüyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.