Manisa kitap fuarında neler oluyor?

Manisa 2. Kitap Fuarı, 5174 Sayılı Kanuna uygun olarak, bütün resmî izinleri alınmış olan ve Türkiye Fuar Takviminde yer alan, yasal bir fuar olarak dün açıldı.

Ancak bir işgüzarın, ortalığı karıştırması sebebiyle Manisalı öğrenciler Manisa 2. Kitap Fuarı’ndan mahrum kalacak. SNS Fuarcılık Organisazyon Yönetim Kurulu Başkanı Naime Simsaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Manisa 2. Kitap Fuarı, 5174 Sayılı Kanuna uygun olarak, bütün resmî izinleri alınmış olan ve Türkiye Fuar Takviminde yer alan, yasal bir fuar olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Ancak Aynı zamanda, T. C. Manisa Valiliği’nin 03/09/2018 tarihli, 15321710 sayılı Onayı doğrultusunda; il genelinde öğrenim gören ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin, öğretmen gözetiminde, Manisa Büyük Şehir Belediyesi araçları ile fuara ulaşımının sağlanması il ve ilçe Millî Eğitim koordinatörlüğü ve denetiminde yapılacak olan bir fuardır. Bu “OLUR” doğrultusunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’müz ile birlikte il genelinde bir çalışma yapılmış, Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bu amaçla araçları tahsis etmiş, yanı sıra tarafımızdan da otobüs kiralanması suretiyle toplamda 35 bin öğrencinin fuarı ziyaret etmesi sağlanacak şekilde organizasyon yapılmıştır. Hal böyle iken, fuarın açılmasına 2 gün kala, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz, telefonla bizi arayarak fuardan desteklerini çektiklerini belirtmişlerdir. Gerekçe olarak ise; “İmza gününe gelecek olan yazarlar” gösterilmiştir. Fuarımız sonuçta kamuya açık bir fuardır.

ÖĞRENCİLER GELEMİYOR

Simsaroğlu, Millî Eğitim Müdürünün belli ki alel acele yazmış olduğu mesajında, fuarda farklı maksatların gözetiliyor endişesi, tek taraflı bir boyut öne çıkartılması gibi ifadeler kullanıp öğrencilerin fuara götürülmemesini istemesinin ilginç olduğunu vurgulayarak, “Lütfedip, velilerimize de eğer isterlerse bireysel olarak çocuklarını götürebilecekleri iznini vermiş. Bu nedenle de öğrencilerimiz, tüm programları yapılmış, otobüsleri hazırlanmış olduğu halde fuara gelemiyorlar. Bugünkü açılış töreninde, henüz WhatsApp mesajını görmemiş olan bir kaç öğretmenin getirdiği az sayıda öğrenci vardı. Biz de kurdelayı onlara kestirdik. Çünkü biz bu fuarı öncelikle onlar için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

GEREKÇE ANLAŞILIR DEĞİL

Fuarda hangi yayınevlerinin yer aldığı, fuar süresince hangi yazarların imza etkinliği düzenleyeceği herkese açık bilgiler olduğunun altını çizen Simsaroğlu, “Zaten haftalardır bu bilgiler, web sitemizde yayınlanmakta ve tüm sosyal hesaplarımızdan paylaşılmaktadır. Fuarımızda 104 yayınevi, 100’den fazla yazar ve çizer 10 gün süreyle okuyucularla buluşacaktır. Fuarın açılışına 2 gün kala alınan bu karara anlam vermekte zorlanıyoruz. Sunulan gerekçeyi ise hiç anlamıyoruz. Üstelik, fuardan Millî Eğitim desteğinin çekildiği bilgisi, bize resmi bir yazı ile de tebliğ edilmemiş, telefonla bilgi verilmiş, ardından da bu bilgi, bir WhatsApp mesajıyla okul müdürlerine iletilmiştir. WhatsApp mesajında kullanılan ifadeler ise, haksız bir karalama içeren, fuarımızın itibarına gölge düşüren, firmamızı zan altında bırakan ve en önemlisi de doğru olmayan ifadelerdir” dedi.