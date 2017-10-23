Mardin'deki terör saldırısında 2 polis yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yola tuzaklanan patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi esnasında infilak ettirildi, 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Otogarı Kamor mevkisinde zırhlı polis aracını geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lı teröristler, daha önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Polis memurlarının sağlık durumu iyi Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yolda ikinci bir patlayıcı bulunma ihtimaline yönelik arama çalışmalarına devam ediyor. AA

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