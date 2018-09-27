Masumlar kim vurdu’ya gitmesin

Gündemdeki af konusunu Scope yayınında değerlendiren Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz “Affa ihtiyaç duyulmayacak bir adalet mekanizmasının tesisi gerekir” dedi.

Gündemdeki af konusunu Scope yayınında değerlendiren Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz şunları söyledi: “Af konusu her zaman Türkiye’de sancılı ve tartışmalı olmuştur. Bunların en çok iz bırakanlarından biri geçen günlerde Kutlular Ağabeyin hatıralarında da geçti. 74 affı gündeme geldiğinde Yeni Asya ‘Anarşistler affedilmesin’ kampanyası açmıştı. Sonra af anarşistleri hariç bırakarak çıktı, ama Anayasa Mahkemesi burada eşitlik olması lâzım diyerek anarşistlerin de affının önünü açtı. Terör eylemlerinin önde gelenleri dahil hepsi dışarı çıktı. Bunu ‘12 Eylül’ün temeli o afla atıldı’ başlığıyla hatırlattık. 12 Eylül’ün gerekçesi olan anarşi ve terör olayları, o afla serbest kalan anarşistlerin başını çektiği terör eylemleriyle tekrar sahnelendi ve neticede 12 Eylül’ün de en önemli gerekçesi oldu.”

Adalete olan inanç zedeleniyor

Son dönemde görülen dâvâlarda yaşanan problemlere işaret eden Güleçyüz şöyle konuştu: “İnsanlar iddianamesi yazılmadan aylarca, yıllarca içeride tutuluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Uzun tutukluluk en büyük hak ihlâllerinden birisidir. Mahkemeler ‘deliller toplanamadığından tutukluluk halinin devamına’ diye kararlar veriyor. Delil yoksa nasıl tutuklanıyor ve tutukluluğun devamına karar veriliyor? Bu çok ciddî bir problem. Hukukçular şunu vurguluyor: Affa ihtiyaç duyulmayacak bir ceza adaletinin tesis edilmesi gerekir. Suçlu dahi olsa kişi ‘ben bunu hak ettim’ diyebilmesi lâzım. Ama yargıya yapılan müdahaleler hukuka olan inancı zayıflatıyor. AB’nin ve tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğu bir dönemde bile devam eden bu tarz müdahaleler işleri iyice zora sokuyor.”

Adaletin işlemediği yerde sıkıntılar doğar

“Adil yargılama meselesinin ne durumda olduğunu gözler önüne seren birçok örnek var” diyen Güleçyüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Avukatlarımızdan Kadir Akbaş anlattı: Kendi evlâtları için hesap açtırıp küçük paralar yatıran bir anne yargılandığı mahkemece ‘teröre finans desteği sağlamak’ iddiasıyla cezalandırıldı. Bu duyduğumuz örneklerden sadece biri, bu şekilde sayısız örnek var.”

Evrensel hukuka uyulmalı

Güleçyüz sözlerini şöyle tamamladı: “Prof. İzzet Özgenç, ceza hukukunun en önemli isimlerinden biridir, şu anda devam eden yargılamalarda kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunun belirlenemediği bir süreç yaşanıyor. Düzenleme bu şekilde çıkarsa belirsizlik devam edecek. Bir de suçsuzlar kim vurdu’ya gitmiş olacak, yattığı ile kalacak. Artı âdil yargılama hakkı ihlallerinden sorumlu olanların sorumlulukları da tesbit edilemeyip üstü örtülmüş olacak. Bütün bunlar hukukla oynamanın meydana getirdiği olumsuz sonuçlar. Onun için evvelâ hukukun müdahalelerden azade bir zeminde evrensel hukuk kriterlerine uygun şekilde işler şekle getirilmesi lazım ki bu mağduriyetler olmasın.”