Mattis'e 'Türkiye'ye F-35 teslimatını durdurun' mektubu gönderdiler

Türkiye'ye ilk yeni nesil F-35 teslimatının yapılmasına günler kala, ABD Temsilciler Meclisi'nin 44 üyesi, Savunma Bakanı Jim Mattis'e teslimatın durdurulması için mektup gönderdi.

ABD Kongresinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve bu kapsamda ortak üretilen F-35 savaş uçaklarının teslim edilmemesine yönelik girişimlere bir yenisi eklendi. Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde törenle yapılacak teslime günler kala, ABD Temsilciler Meclisi'nin üyesi Savunma Bakanı James Mattis'e bir mektup gönderdi. Mektupta 'tasavvur edilemez' diye nitelenen Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulması talep edildi. Sputnik Türkiye

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