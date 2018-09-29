"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

"Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı" başladı

29 Eylül 2018, Cumartesi 16:25
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı" 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Donanma Komutanlığınca planlanan tatbikat kapsamında gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan TCG Büyükada Fırkateyni'nde brifing verildi. 

Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya'nın da yer aldığı brifingde, tatbikatın önemi, amacı ve safhaları hakkında bilgi aktarıldı.  

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, brifingde Mavi Balina-2018'in Türk Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya, Suudi Arabistan, Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 28 Eylül-7 Ekim'de Doğu Akdeniz'de icra edildiğini söyledi.

Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın iki yılda bir olmak üzere Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Türk Deniz Kuvvetlerince planlanarak icra edilen Denizaltı Savunma Harbi Davet Tatbikatı olduğunu belirten Çankaya, şunları söyledi:

"Tatbikatın amacı, katılan birliklerin özellikle deniz altı savunma harbine yönelik bilgi, becerilerini geliştirmek, gerçek operasyon ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini desteklemek, müşterek harekat icra edebilme kabiliyetlerini artırmak maksadıyla katılımcı unsurlara su üstü, deniz altı ve deniz hava harekatı eğitimlerini icra etme imkanı sağlamaktır."  

"Tatbikata katılan unsurlar"

Çankaya, tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yanı sıra, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığını kaydetti.

Tatbikatta Türkiye'den 4 fırkateyn, 5 denizaltı, 2 korvet, lojistik destek gemisi, karakol gemisi, 3 deniz karakol uçağı, 6 helikopter, VLF BAFA (Denizaltı cevapsız yayım istasyonu) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 F-16 uçağının katıldığını vurgulayan Çankaya, şöyle dedi:

"NATO kuvveti olarak Hollanda’dan fırkateyn ve helikopter, Türkiye’den fırkateyn ve helikopter, Yunanistan'dan fırkateyn ve İspanya’dan bir fırkateyn ve helikopter olmak üzere toplam 4 gemi ve 3 helikopter, Pakistan’dan fırkateyn, deniz karakol uçağı ve helikopter, Romanya'dan fırkateyn ve helikopter, ABD’den deniz karakol uçağı, Azerbaycan’dan 18 gemiye çıkma timi personeli ve 7 gemiye çıkma timi gözlemcisi ile NATO Deniz Kuvvetlerinden 3 gemiye çıkma timi denetleme üyesi yer alıyor. Ayrıca NATO, ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya ve Suudi Arabistan'dan 19 gözlemci de tatbikatta bulunuyor."

Tatbikatın Türk Deniz Kuvvetlerinin diğer ülkelerin deniz kuvvetleri ile ortak faaliyetleri icra etmeye imkan sağladığına değinen Çankaya, iş birliği ve bilgi paylaşımı konusunda da fayda sağladığını ifade etti.

 

Tatbikata katılım konusunda gösterilen yoğun ilginin deniz kuvvetlerinin dost ve müttefik devletin deniz kuvvetleriyle yakın iş birliği ve birlikte çalışabilirliğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çankaya, "Daha önceki tatbikatlara katılım oranıyla bu tatbikata katılımda artış söz konusudur. Gemi ve karakol gemi uçağı sayısında artış vardır. Tatbikat planlanması, Türk Deniz Kuvvetleri ile diğer deniz kuvvetlerinin gittikçe artan birlikte çalışabilirlik seviyesi de artmıştır." dedi.

Çankaya, tatbikatın 7 Ekim'de Aksaz'da yapılacak toplantıların ardından sona ereceğini dile getirdi.

Brifing sonunda Tatlıoğlu ile tatbikata katılan ülkelerin gemi komutanları ve gözlemciler fotoğraf çektirdi.  

AA

Etiketler: asker, tatbikat, deniz
Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

    Gazze şehitlerini uğurladı

    Kıbrıs’ta çözüm AB ile olur

    Türkiye demokratik normalliğe dönmeli

    "Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı" başladı

    Başkanlık sisteminin çöktüğünün göstergesi

    Türkiye'de deizmin yükselmesinin sorumlusu AKP

    Erdoğan'ın Köln ziyareti öncesi Alman polisi alarmda

    Halep'deki fabrikalar eski günlerine dönmeye başladı

    Filistin: Hakkımızı ve halkımızı tereddüt etmeden savunuyoruz

    Merkez Bankaları yüksek oranda altın alımı yapıyor

    Azerbaycan'dan uluslararası topluma Erivan'a baskı çağrısı

    F-35 tipi savaş uçağı ilk kez kaza geçirdi

    İsveç'te İslâm'a hakarete hapis cezası

    Erdoğan-Merkel görüşmesinin ayrıntıları neler?

    Filistin, ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

    Emeklilikte yaşa takılanların gözü mecliste

    TSE belgelerinde yüzde 25 indirim yapılacak

    'Seçimlerde benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim'

    Reyhanlı saldırısına ilişkin 8 şüpheli hakkında yakalama kararı

    En Çok Okunanlar

    Abdil YILDIRIM

    Ben de af istiyorum!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmanlı, âdil ve kahraman bir Demokrat
    Genel

    Risale-i Nur sadeleştirilemez!
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz üzerine kısa kısa
    Yasemin YAŞAR

    İnadına ümit, inadına merhamet
    Ahmet BATTAL

    Türkiye kalesinin kovası kim?
    Genel

    Yeni Asya’yı 10 gün içinde tekrar çıkardık
    Genel

    Çevirmenler de haklarını istiyor
    Genel

    Beklenen fuar açıldı
    Genel

    Türkiye kararlılığını ortaya koymalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.