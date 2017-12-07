Mavi Marmara Antlaşması’nda, Ankara Kudüs’ü kabul etmiş

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma bilgisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisini gerçekçi bulmayan AKP’li eski vekil Ahmet Faruk Ünsal, Mavi Marmara olayını hatırlatarak, “Bununla fiili olarak AKP hükümeti Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı” dedi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma bilgisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisini gerçekçi bulmayan AKP’li eski vekil Ahmet Faruk Ünsal, Mavi Marmara olayını hatırlatarak, “Bununla fiili olarak AKP hükümeti Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan ederek, ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını açıkladı. ABD’den gelen bilgilere en sert tepki AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan, Kudüs’ü Müslüman aleminin kırmızı çizgisi olarak ilan etti ve atılacak olası bir adım karşısında İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya çağıracağını açıkladı.

‘AKP İSRAİL İLE KUDÜS’TE ANLAŞTI’

Erdoğan’ın açıklamaları, daha önce İsrail’le yaşanan Mavi Marmara sürecini hatırlatırken, davanın mağdurlarından AKP’li eski Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, AKP’nin Trump’tan önce bu Kudüs’ü İsrail’in başkenti yaptığını söyledi. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Ünsal, “Kudüs’ün bütün Müslümanlar açısından ne kadar önemli olduğunu Erdoğan’ın söylemesine ihtiyaç yok. Kudüs elbette bütün Müslümanlar açısından son derece önemlidir. Ama AKP’nin geçmişte Mavi Marmara davasında İsrail’in katliamlarını dokunulmazlık zırhı ile meşrulaştıran bir tavır içerisinde girmesi ve bütün meclisi bu cinayetleri örtmek için peşine takması büyük bir çelişkidir. Mavi Marmara anlaşmasının altında bu ‘anlaşma Kudüs’te imzalanmıştır’ diye yazıyor. Darbeden 15 gün önce, bu anlaşmayı neden Kudüs’te imzaladınız?” diye sordu.

ERDOĞAN 2016 YILINDA TANIDI

Erdoğan’ın Kudüs tepkisini de içerideki politik sıkışmışlığı aşma girişimi olarak tanımlayan ve “Politik olarak içeride sıkışmış bir siyasi hareketin 2016 Haziran’ında Kudüs’ün başkent olduğunu zımni olarak kabul etti” savunmasında bulunan Ünsal, Kudüs’ün çatışma merkezi olmaktan çıkarmak için özel bir statü ile yönetilmesi gerektiğini söyledi. Ünsal, şunları söyledi: “Kudüs sadece Müslümanlar ve Yahudiler için değil, Hıristiyanlar içinde önemli bir şehir. Kudüs’ün bütün dinlerin ortak yönetimi ile yönetilmesi gerekiyor. Bu herkes için gereklidir. Esasında tarihte de böyle olmuş. Kudüs kent konseyi değişik kesimlerden Kudüs’ü yönetmişler. Kudüs böyle bir konsey tarafından yönetilirse Kudüs sorunu yatışmış olur.”