Mavi Marmara ‘Erdoğan Bey’ oldu

İsrail işgalindeki Gazze’ye yardım malzemesi götürürken İsrailli komandoların düzenlediği baskında 10 kişinin öldüğü Mavi Marmara, RO-RO gemisi olacak. Gemi üç ay sonra hizmet vermeye başlayacak.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre, Haydarpaşa Limanı’nda sekiz yıldır bekletilen 93 metre uzunluğundaki geminin yolcu salonları kesilerek çıkartılacak ve güvertesi hangara dönüştürülecek.

Gemiyi satın alan armatör Erdoğan Tümsek, “Mavi Marmara benim için gazi gemidir, denizle buluşmasını sağlayacağım” dedi. Müze, hastane ya da otel olacağı bile konuşulan gemi üç ay sonra Erdoğan Bey olarak hizmet verecek.

Ne olmuştu?

Gazze’ye insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi, 27 Mayıs 2010’da Antalya’dan yola çıkmıştı. Abluka altındaki Gazze’ye, 30 ülkeden 700 aktivisin yanı sıra gıda, yiyecek, giyim, tıbbi ve inşaat malzemeleri taşıyan gemi, 30 Mayıs gecesi İsrail Özel Kuvvetleri’ne bağlı komandoların baskınına uğramıştı.

Helikopterlerle gemiye inen İsrailli komandolar, 10 aktivisti öldürürken 60 kişiyi de yaralamıştı.

Türkiye baskından sonra İsrail’le diplomatik ilişkiler kesmişti. Ölenlerin yakınları İsrail’den tazminat talebiyle Türkiye’de tazminat davası açmıştı.

Daha sonra, Türkiye ile İsrail’in Temmuz 2016’da ilişkileri normalleştirmeye karar vermesinin ardından varılan anlaşmada İsrail, mağdurların yakınlarına 20 milyon dolar ödemeyi, Türkiye de İsrailliler aleyhindeki davaları düşürmeyi taahhüt etmişti.

Vapurla yanından geçerken görüyordum

Mülkiyeti İHH İnsani Yardım Vakfı’na ait olan gemi sekiz yıldır beklediği Haydarpaşa Limanı’nda satışa çıkarıldı. Mavi Marmara’yı satın alan armatör ve işadamı Erdoğan Tümsek, gemiyi RO-RO olarak adlandırılan yolcu ve araç taşımacılığı için kullanmaya karar verdi. 40 yıldır deniz lojistik sektöründe RO-RO taşımacılığı yapan Koza Deniz Nakliyat’ın sahibi Tümsek, gemiyi Gazze’den önce tanıdığını ve Haydarpaşa’da çürümeye terk edilmesine dayanamadığını belirtti. Armatör Tümsek, “Vapurla yanından geçerken görüyordum ve sonunun ne olacağını düşünüyordum. Sekiz yıldır kullanılmıyordu ve adeta çürümeye terk edilmişti. Bir geminin işlememesi, denizde olmaması onun yok olması demektir. Birkaç yıl içinde geri dönülmez sorunlarla karşılaşacaktı. Mavi Marmara benim için bir gazidir. Gazi gemiyi kurtarmanın gururunu yaşıyoruz. Sahip çıkarak yok olmasının önüne geçtik. Halkımıza başka bir ulaşım aracı olarak hizmet verecek” dedi.

Mavi Marmara gemisinin yolcu salonlarının Tuzla’daki Hidrodinamik Tersanesi’nde kesilerek çıkartılacağı öğrenildi. Geminin yolcu salonları sökülecek ve yerine oksijen ya da gaz taşıyan kamyonların girebileceği garaj güverteleri yapılacak.

‘Kurtlar Vadisi’ filminde kullanıldı

93 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yolcu gemisi Türkiye Gemi Sanayi A.Ş tarafından 1994 yılında Haliç Tersanesi’nde yapılmıştı. Gemi uzun süre işletilmezken, birkaç kez Karadeniz’e gidip gelmişti. 1100 yolcu kapasiteli gemi 2010 yılı başında İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 800 bin dolara satın alınmıştı. Komor Adaları bayraklı gemi, Gazze seferinin ardından sadece Kurtlar Vadisi Filistin filminde kullanılmıştı. Gemi üç ay içinde hizmete gireceği, Dilovası-Marmara Ereğlisi ile Marmara Ereğlisi-Bandırma arasında her gün sefer yapacak.