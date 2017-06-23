Mavi Marmara saldırısında tazminatlar ailelere ödendi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda vefat eden vatandaşların ailelerine tazminat ödemelerinin yapıldığını bildirdi.
Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine tazminat ödemelerinin yapıldığını açıkladı.
İsrail'in Mavi Marmara'da vefat eden Türk vatandaşları için ödediği 20 milyon doların, vefat edenlerin yakınlarına ödenmediği ortaya çıkmıştı.
ÖDEMELER YAPILDI
Konunun basında yer bulmasından sonra hareket geçen Maliye Bakanlığı, gerekli işlemleri yaptı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine tazminat ödemelerinin yapıldığını bildirdi.
AĞBAL ÖDEME AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda şehit olanların ailelerine tazminat ödenmesine ilişkin, "Önümüzdeki hafta inşallah Adalet Bakanlığımız ailelerle görüşecek, ardından çok süratli şekilde komisyon çalışmasını tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı olarak biz de emanette bekleyen parayı tazminat olarak vatandaşlarımıza dağıtacağız" dedi.