Nur Ener Kılınç 183 gündür özgürlüğünden mahrum.

Ailesiyle haftalık kapalı görüş gerçekleştiren Nur, herkesten duâ istiyor ve mağduriyetlerin boyutunun hergeçen gün arttığını söylüyor. ‘Mazlûmun ahı arşı titretir’ diyen Nur, “Bunca acı varken bayramı “bayram” gibi yaşayan var mı? Yaşayan varsa Allah’a havale ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin çok rica ediyorum özellikle anneme duâ edin vesselâm” şeklinde bir mesaj gönderdi. Eşi Recep Kılınç’tan aldığımız bilgilere göre cezaevinde yaşananlar ve uzun tutukluluklar her taraftan ahların yükselmesine sebep oluyor.

181 gündür her yanım acı

Nur “Tarifi kelimelerle mümkün olmayan zamanlar yaşıyorum. 2 kişi babasının, 1 kişi annesinin vefat haberini ceza evinde aldı. Kimisi cenazeye götürülmezken kimisi de elleri kelepçeli götürüldü. 181 gündür her yanım acı. Allah adildir, gerçek elbet gün yüzüne çıkacak ve ben beraat edeceğim. Ama bu acılar ve yaralar nasıl telâfi edilir? Neyle telâfi edilir ölüm acısı ? İman edenlere sesleniyorum: Mazlûmun ahı arşı titretir.” Nur orada geçen günlük hayatını da şöyle anlatıyor; “Bahçeye düşen yaprakları ve uçan kuşlardan düşen tüyleri topluyorum. Yere yatıp gökyüzüne bakıyorum kuşların uçuşunu seyrediyorum. Kitap okumaya ve düzenli olarak yürüyüşe devam ediyorum.”