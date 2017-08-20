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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Mazlumun ahından korkun

20 Ağustos 2017, Pazar
Karar Yazarı Hakan Albayrak: Tutuklama kararları çok kolay alınıyor.

Açıklamalar tatminkarlıktan uzak

Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan insan hakları savunucuları konusunda “Erdoğan’ın açıklamaları da tatminkâr olmaktan çok uzak. Savcılığın ‘performansı’ da” diyen Hakan Albayrak: “En ağır suçlamalar bile çok kolay yapılabiliyor.”

“İki kere düşünelim” denmiyor

“Mahkemeler gözaltı ve tutuklama kararlarını çok kolay alabiliyor. ‘İnsanların itibarları ve özgürlükleri söz konusu olduğunda iki kere düşünelim’ denmiyor.  Uluslararası komplikasyonlar zaten hiç umursanmıyor. İyi değil bu gidiş.”

***

Karar Gazetesi yazarı Hakan Albayrak dünkü köşe yazısında, Büyükada’da toplantı halindeyken gözaltına alınan insan hakları uzmanları ile ilgili olarak, “İyi değil bu gidiş” yorumunda bulundu.

Karar Gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Karar’da yayınlanan dünkü yazısında tutuklanan aktivistlerin sözlerini aktarıp dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. En ağır suçlamaların bile çok kolay yapılabildiğini kaydeden Albayrak, yazısında, “Mahkemeler gözaltı ve tutuklama kararlarını çok kolay alabiliyor. ‘İnsanların itibarları ve özgürlükleri söz konusu olduğunda iki kere düşünelim’ denmiyor. Uluslar arası komplikasyonlar zaten hiç umursanmıyor. (Yabancı devletlerle şu veya bu konuda didişmeniz kaçınılmaz hale geldiğinde mecburen didişirsiniz. Ne yazık ki son zamanlarla kaçınılabilir didişmelere de balıklama atlanıyor. Bu arada “Ahmet Davutoğlu bizi herkesle papaz etmişti, iyi ki gitti” sakızı çiğnenmeye devam ediyor!) İyi değil bu gidiş.” ifadelerine yer verdi.  

“Mazlumun ahını almaktan korkulmalı”

Yazısında, “FETÖ’yle, PKK’yla mücadelenin haklılığına, hukuk devletinin hukukiliğine gölge düşürülmemeli” ifadelerini kullanan Albayrak, “En önemlisi, mazlumun “âh”ını almaktan korkulmalı. Ne derler? “Biraz daha özen lütfen.” ifadelerine yer verdi. Hakan Albayrak’ın yazısının bir bölümü şöyle: “Yıldıray Oğur’un 5 Ağustos 2017 tarihli Karar’da yer alan “Büyükada’da aksayan vapur seferleri üzerine…” başlıklı yazısını okumuş muydunuz? Okumadıysanız muhakkak okuyun derim. Bu yazıda yer alan bilgilerden ve kulağımıza gelen başka bazı bilgilerden edindiğimiz intiba, “Büyükada’da büyük casusluk tezgâhı” tezviratının bir yanlış anlamadan kaynaklandığı, bu tezvirat bir kere başladıktan sonra geri adım atmakta zorluk çekildiği, tutuklanan kişilerin halen tutuklu olmasının bu zorluktan kaynaklandığı yönünde. Hükümete yakın basında ilgili haberler sansayonel başlıklar altında sunuluyor ama haberlerin içerikleri -bütün zorlamalara rağmen- o sansayonelliğin hakkını veremiyor. Bir kere, “gizli toplantı” denilen toplantı aslında gizli değildi. Balık baştan kokuyor yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları da tatminkâr olmaktan çok uzak. Savcılığın ‘performansı’ da.” 

Haber Merkezi

Etiketler: hakan albayrak
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