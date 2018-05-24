MB'den yeni açıklama

Merkez Bankasından yapılan açıklamada "2018'in 2. çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim güncellendi." ifadelerine yer verildi.

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