MB'den yeni açıklama

Merkez Bankasından yapılan açıklamada "2018'in 2. çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim güncellendi." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, yılın 2. çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği bildirildi.
TCMB'nin, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, 2018'in ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği belirtilerek, "Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.
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AA