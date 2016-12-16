MEB'den 614 öğretmene geri dönüş izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özel öğretim kurumlarında çalışırken 667 sayılı KHK ile çalışma izni iptal edilen 22.474 personelden 614’üne çalışma izni iade edilmiştir" denildi.

AA

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