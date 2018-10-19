MEB’den açıklama: Temyiz yolu açık

MillÎ Eğitim Bakanlığı, ilköğretim okullarında uygulanan “Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay tarafından iptal edilmesiyle ilgili yapılan açıklamada “karar kesin değil, temyiz yolu açık” denildi.

Millî Eğitim Bakanlığı, Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’ ile ilgili kararına ilişkin, “Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukukî süreç devam etmektedir” açıklamasını yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, medyaya “Öğrenci Andı Geri Dönüyor” başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, “İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukukî süreç devam etmektedir” denildi. HABER: RECEP GÖREN Haber Merkezi

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