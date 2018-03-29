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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

MEB'den okullara: Şehit ve gazi yakınlarını görevlendirin

29 Mart 2018, Perşembe 12:31
Başbakanlık tarafından şehit ve gazi yakınlarına yönelik çıkarılan genelgenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullara yazı gönderilerek, hizmetli kadrosuna atanıp, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görev yapan şehit ve gazi yakınlarının unvanlarında değişiklik yapılmaksızın büro hizmetlerinde görevlendirilmeleri istendi.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından imzalanıp, 20 Mart günü Resmi Gazete'de yayımlanan şehit ve gazi yakınlarına yönelik genelge sonrası Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nden 81 ildeki milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi.

Milli eğitim müdürlüklerinden de genelgenin gereğinin yapılması için tüm okullara gönderilen yazıda, "Bahse konu genelge hükmü uyarınca 3713 sayılı kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında hizmetli kadrosuna atanarak bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan personelimizin unvanlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın büro hizmetlerinde görevlendirilmeleri hususunda gereğini önemle rica ederim" denildi.

'Önceliğimiz ve vefa borcumuzdur'

Başbakanlık tarafından çıkarılan 'Hizmetli Ünvanlı Şehit ve Gazi Yakınları' konulu genelge 20 Mart günü Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanmıştı. Kamu idarelerinde istihdam edilen şehit ve gazi yakınlarını ilgilendiren genelge, şöyle:

"Malumları olduğu üzere terörle mücadelede canını ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizin yakınları 3713 Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilmekte olup, özellikle hükümetimiz döneminde bir devlet politikası olarak 3712 sayılı kanundan doğan hak sahipliğinin kapsamının genişletilmesiyle birlikte daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamuda istihdam hakkına kavuşmuştur. Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarımızda istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanması hükümet olarak her zaman gözettiğimiz önceliğimiz ve vefa borcumuzdur. Bu çerçevede kamu idarelerince öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir."

Etiketler: MEB, şehit, gazi
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