MEB personeline operasyon: 101 gözaltı kararı!

İstanbul'da Gülen Hareketine yönelik operasyon kapsamında "ByLock" kullandığı ve Gülen Hareketi ile irtibatı oldukları iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeline yönelik yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı bulunan 101 şüpheliden 74'ü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında okul müdürü, müdür yardımcısı ile öğretmenlerin bulunduğu 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 74 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 27 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu arada haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerden 92'sinin daha önce ihraç edildiği, 9'unun da açığa alındığı öğrenildi. AA

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