Meclis Başkanı ve komutanların oy kullanacağı sandıkta kimyasal ve biyolojik silah araması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve birçok siyasetçinin oy kullanacağı Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Meclis Başkanı Kahraman, oy kullanmaya gelmeden önce, okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda, AFAD ekipleri de Kahraman ve komutanların oy kullanacağı sandıkların bulunduğu sınıflara teker teker girerek, kimyasal ve biyolojik silah araması yaptı. Çankaya İlkokulu'nda, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da oy kullandı. Öte yandan vatandaşların özellikle yaşlı seçmenlerin, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullandığı görüldü. DHA

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