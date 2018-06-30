AKP’de MHP’nin de destek açıklaması yaptığı Meclis Başkanlığı için son Başbakan Binali Yıldırım’ın adının öne çıktığı belirtiliyor.

Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) toplantısında Meclis takvimi ile birlikte Meclis yönetimi ile ilgili süreç de değerlendirildi. MKYK üyeleri arasında yapılan eğilim yoklamasında Meclis Başkanlığı için Yıldırım’ın adı öne çıktı. Toplantıda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sonuçlarını planlanandan daha erken açıklayabileceği de belirtilerek Meclis takvimi için buna göre yeni bir takvim üzerinde duruldu. YSK’nın sonuçları erken açıklaması halinde milletvekili yemin töreninin 7 Temmuz Cumartesi, Cumhurbaşkanı yemin töreninin de 8 Temmuz Pazar günü yapılabileceği öngörüldü. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepki çeken ‘CHPlileri şehit cenazelerine almayın’ açıklamasının ise gündem oluşturmadığı öğrenildi.

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