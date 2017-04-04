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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Meclis denetimi tamamen kalkacak

04 Nisan 2017, Salı 00:02
Dışişleri Komisyonu eski Başkanı Mehmet Dülger, “Ben getirilen bu teklife ‘‘Hayır” diyorum. Şimdi zaten hesap verilmiyor, bu Anayasa paketi ile hesap verme işi tamamen ortadan kalkacak” dedi.

DYP ve Büyük Türkiye Partisi’nin kurucularından AKP eski Antalya Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu eski Başkanı Mehmet Dülger BirGün Gazetesi’nde yer alan röportajda, “Meclis’in fonksiyonuna ilişkin AKP’nin bakışı çok ilkel. Meclis kanun yapar diyorlar. Oysa meclis sadece kanun yapmaz, denetleme de yapar. Dahası, meclis bir zemin olarak milletin sözünü dile getirdiği yerdir. Şimdi bu Anayasa değişiklik paketine göre bir başkan ve yeteri kadar yardımcısını kendisi seçecek. Yeteri kadar yardımcı kaç tanedir, o yardımcılar kim, yetkileri ve sorumlulukları nedir, biz bunları bilmiyoruz. Seçilmemiş bir adam yardımcı oluyor. İşte ben getirilen bu teklife ‘‘Hayır” diyorum. Şimdi zaten hesap verilmiyor, bu Anayasa paketi ile hesap verme işi tamamen ortadan kalkacak. Geçen günlerde Dışişleri Bakanımız ABD’nin Dışişleri Bakanı ile görüştü. Ben bilmek istiyorum, ne konuştular? Bu bizi son derece ilgilendiren bir konu, neden açıklanmıyor? Fırat Kalkanı nasıl ve neden bitti, orada verdiğimiz şehitler ne olacak? Ama bunun açıklaması yok” ifadelerini kullandı. 

Ben 6 tane darbe gördüm

AKP üretim değil, sadece inşaat yapıyor. Ama inşaat geçicidir. Bir sene sonra ne olacak? Türkiye’nin en büyük bir başka meselesi de göçtür. AKP bütün iddiasına rağmen GAP’ın şu anda yüzde 58’i yapılmıştır, oysa GAP’ın düşünülme tarihi 1967’dir. Yani 50 yıl evvel düşünmeye başladığınız bir entegre proje hâlâ tamamlanmış değil. AKP iktidarda olduğu dönemde doğru düzgün bir tek proje yapmadı. Ben 6 tane darbe gördüm, darbenin ne olduğunu bilirim. 15 Temmuz’da darbe tekniğini bilmedikleri için kötü senaryolar gerçekleşmemiştir. Yoksa bunu önleme konusunda hükümetin hiçbir etkisi yoktur.

Anayasa değişiklik teklifi bir ABD projesi

Dülger, anayasa değişiklik teklifi kanununun bir ABD projesi olduğunu belirterek, “CIA eski Türkiye şefinin 2006’da Beyaz Saray’a sunduğu bir Türkiye raporu var. Raporda, ‘Eğer ABD’nin çıkarı Türkiye’de bir federal devlet kurulmasıysa, mutlaka ve öncelikle yargıyı, orduyu, meclisi ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejimine geçilmelidir” şeklinde konuştu.  Dülger, “Tek adamı ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır’ deniyor. Sonuç olarak bu Anayasa değişiklik teklifi, bir ABD projesidir” görüşünü savundu. Partide bulunduğu dönemde kafasındaki sorulara yanıt alamadığını söyleyen Erdoğan BOB Eşbaşkanı olduğunu anlattı. Dülger’in açıklamaları şöyle devam etti: AKP’de tasvip edilmememin nedenlerinden birini anlatayım. Biliyorsunuz, AKP 3 ayda bir Kızılcahamam’da toplantılar yapardı. Bir toplantıdaki dış politikayla ilgili konuşmada Recep Tayyip Bey Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanı olduğunu anlattı ve bolca alkış aldı. Ardından Dışişleri Bakanı çıktı, o da aynı şeyleri anlattı. Ben el kaldırdım ve “Burada madem aile içindeyiz, bana Büyük Ortadoğu Projesi nedir, bizim eşbaşkanı olmamız nedeniyle bize düşen görevler nelerdir, bizim Türkiye olarak böyle büyük bir projede yerimiz ne olacak” diye sordum. Cevap olarak “Öğle tatili geldi” cevabını aldım. Hiçbir açıklama yok. 

Etiketler: tbmm, referandum
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  • CESUR ADAM

    04.04.2017 09:34:23

    Sn.Dülger DEMOKRATLAR-ADALETÇİLER bu ülkeye hizmet ederken SATARAK-HAKSIZLIK YAPARAK,MİLLETİ PEŞKEŞ ÇEKEREK hizmet etmediler.AKP içinde ne kadar DEMOKRAT-ADALET değerlerine gönül vermişler varsa onları bu TAHRİPKASİN İSTİSMARcısı zihniyetten ayrılmalarını sağlayınız. Rahmetli MENDERES-DEMİREL Müslümanlara ihanet edip İSRAİL e yardım etmemiştir.İSRAİL için çevre temizliği yapamn sözde dindar libası giymiş bol renklileri DEŞİFRE ETMEK MİLLİ ve İNSANİ VECİBEDİR,VAZİFEDİR. Millete,müslüman,insanlara KUMPAS KURAN AKP zihniyeti acilen TAAFİYE edilmelidir.

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