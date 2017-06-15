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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Meclis görevini yapmadı

15 Haziran 2017, Perşembe
Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporu Türk siyasi tarihine ‘şerhli’ olarak geçecek şeklinde yorumlanırken, Çetin, “Demokratik ülkelerde böyle olmaz. Parlamento halkı aydınlatacak bir rapor çıkartamıyorsa, görevini yapmamıştır” dedi.

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı rapora muhalefetin şerh koymasının ardından dikkatler bundan sonraki sürece çevrildi. Bir dönem TBMM Başkanlığı görevi de yapmış olan Türk siyasetinin duayen isimlerinden Hikmet Çetin de, 15 Temmuz’u araştırmak üzere kurulan meclis komisyonunun geldiği nokta için DW Türkçe’ye “Demokratik ülkelerde böyle olmaz. Parlamento halkı aydınlatacak bir rapor çıkartamıyorsa, görevini yapmamıştır. ‘Sayısal çoğunluğum var, istediğimi yaparım’ diyen bir iktidar partisi, bu tavrıyla demokratik kuralları çiğnemiştir” yorumu yaptı.

‘Taraflıdır ve siyaseten iktidarın raporudur’

“15 Temmuz’un ne olduğu konusunda parlamentoda bile görüş birliğine varılamamış. Demek ki ortada eksik bir şey var. Eğer bu rapor tarihe şerhli haliyle geçecekse, ki öyle görünüyor, taraflıdır ve siyaseten iktidarın raporudur” diyen Çetin, 15 Temmuz gününü yaşamış olmanın ötesinde o güne şahitlik etmiş MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve Başbakanlık’taki isimlerin derinlemesine dinlenilmemesinin ya da dinlenildiği kadar araştırma yapılmamasının demokrasi adına büyük kayıp olduğunu söylüyor. CHP komisyon raporuna şerh koyarken 15 Temmuz darbe girişiminin aynı gün erken saatlerde öğrenildiğini, Genelkurmay ve MİT tarafından yeterli önlem alınmadığını, MİT’in edindiği bilgileri cumhurbaşkanı ve başbakanla zamanında paylaşmadığını, darbe girişiminin sonuçlarının da hükümet tarafından kullanıldığını not etmişti.

 

Etiketler: darbe araştırma komisyonu, 15 temmuz
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  • abidin

    15.06.2017 11:44:57

    15 Temmuz gününü yaşamış olmanın ötesinde o güne şahitlik etmiş MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve Başbakanlık’taki isimlerin derinlemesine dinlenilmemesinin ya da dinlenildiği kadar araştırma yapılmamasının demokrasi adına büyük kayıp.

  • abidin

    15.06.2017 11:43:39

    “Demokratik ülkelerde böyle olmaz. Parlamento halkı aydınlatacak bir rapor çıkartamıyorsa, görevini yapmamıştır”

  • HÜSEYİN İLHAN

    15.06.2017 05:14:44

    KOMİSYON başkanı güya hukukçu kimliğe sahip.Lakin hukuku katleden de bu tarafgir ve siyasetin güdümünde olanların HUKUKUN TEMEL KAVRAMINDAN HABERSİZ yanlı-yalış-eksizk ve UCUBE RAPORLARINDAN ANLAŞILMAKTADIR. Sn.KOMİSYON BAŞKANI MV.dahil derhal istifa ediniz.Zira bu raporla o makamın ağırlığını,vakarını taşıyamıyacak yapıdasınız.

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