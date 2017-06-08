Meclis gündeminde: 15 Temmuz’da sivillere ağır silâhlar dağıtıldı mı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sivillere ağır silâh dağıtıldığı iddiasını yeniden Meclis gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği soru önergesinde, 15 Temmuz gecesi Emniyet’e kayıtlı silâh envanterinde ne kadarlık kayıp silâh olduğunu sordu. İçişleri Bakanı Soylu’ya yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, CHP’li Erdem şu soruları yöneltti: 1. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece sivil vatandaşlara Emniyet birimlerince tarafından silah dağıtıldığı iddiası doğru mudur? 2. 15 Temmuz gecesi Emniyet’e kayıtlı silah envanterinde bir eksilme söz konusu mudur? Darbenin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü envanterindeki kayıp silâh sayısı nedir? 3. 15 Temmuz gecesi, ‘TSK ve Emniyet teşkilâtı envanterinde kayıtlı’ kayıp silâh ve askerî malzeme sayısı kaçtır? Bu silâhların marka ve modelleri nedir? 4. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün envanterine kayıtlı olup darbe girişiminin yaşandığı gece sivil vatandaşlara kimlik göstermek suretiyle dağıtılan silah sayısı nedir? 5. 15 Temmuz gecesi Ankara’nın çeşitli yerlerinde uzun namlulu silâhlarla fotoğraf çektiren Osmanlı Ocakları’na mensup kişilere herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 6. Emniyet’in envanterindeki kayıp silâhları bulma amacıyla 15 Temmuz’un ardından operasyon düzenlediği iddiası doğru mudur? 7. İddialar doğruysa, 15 Temmuz gecesi dağıtılan silâhlarla cinayetlerin ve yeni adlî vak’aların yaşanmaması amacıyla herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?

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