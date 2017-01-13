"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Meclis kürsüsündeki 15 bin euro'luk mikrofon kayıp!

13 Ocak 2017, Cuma 11:49
Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda çıkan arbedenin ardından kırılan Meclis kürsüsündeki iki mikrofondan birinin kayıp olduğu iddia edildi.

250 kiloluk kürsü bahçeye taşınıp kar altında tamir edildikten sonra kaynak yapılıp beton dökülerek yerine sabitlenmişti.

Habertürk gazetesinden Saliha Çolak'ın iddiasına göre, kürsüdeki iki mikrofondan biri ise kayıp. Sopa olarak kullanıldığı tahmin edilen 15 bin euro'luk mikrofonun yerine eski mikrofon takıldı. 

Okunma Sayısı: 429
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • ÖZNUR

    13.01.2017 12:18:59

    Ya yazık ya şu vekillerin düştüğü duruma bakın.. Allah sonumuzu hayır etsin...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kimse terörist için cenaze arabası vermedi

Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

YÖK: Bütünlemeleri kaldırmadık

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Son 15 yıldaki sınavlara inceleme!

Tarım Bakanı'ndan 'ekmeğe zam' açıklaması

DİTİB, Almanya’daki Türk imamların ajanlık yaptığını doğruladı

Sınırdaki PYD'ye karşı beton duvar önlemi

Kayseri’deki bombalı saldırıyla ilgili 20 kişi tutuklandı

Partili cumhurbaşkanlığı kabul edildi

Akaryakıt fiyatları bu gece zamlanıyor

İsrail, Şam'da askeri havaalanı bombaladı

Anayasa değişiklik teklifinin 6. ve 7. maddeleri kabul edildi

Denetleme gücü zayıflatılıyor

Gelişmiş ülkeler parlamenter sistemle yönetiliyor

Günün Osmanlıca Vecizesi

CHP: Erken seçim için 'hodri meydan' diyoruz

Kayseri saldırısıyla ilgili 5 asker tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişinden FBI'a 'seçim' soruşturması

En Çok Okunanlar

Genel

Anayasa değişiklik teklifinin 6. ve 7. maddeleri kabul edildi
Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL’de anayasa değiştirmek
Süleyman KÖSMENE

Astroloji nedir, ne değildir?
Cevher İLHAN

“Astana süreci” mutlaka başarılmalı
Faruk ÇAKIR

AB projesinin başarısı kimin elinde?
Ali SANDIKÇIOĞLU

Kur’ân usulune uygun okunmalı
Genel

Nutella kanser iddiaları sonrası raflardan indiriliyor
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Risale-i Nur'dan

Meşrûtiyetin aklı kanundur, şahıs değil
Sadettin Önal

“Biismihî”: Sözünden dönenlere ültimatomdur!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.