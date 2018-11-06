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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Meclis’te köprü - otoyol tartışması: Sürekli borç alıp faiz ödüyoruz

06 Kasım 2018, Salı 19:02
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. 

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kamu - özel işbirliği çerçevesinde ulaştırma alanındaki yatırımların finanse edilmesi için kamunun sürekli borçlandığını, söz konusu projeler için belirlenen yatırım tutarından daha fazlasının faize ödendiğini söyledi. Kuşoğlu, “Bu yatırımları finanse etmek için Türkiye sürekli borçlanıyor, faiz ödüyor. 2019’da 117 milyardan daha fazla faiz ödememiz var. Kamu yatırımların toplamı 65 milyar, faiz ödemesi 117 milyar. Kamudan kaynak çıkmıyor değil, çıkıyor” ifadesini kullandı.

Bu vatandaşın aklıyla alay etmek

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, yatırım harcamalarının daha düşük maliyetle gerçekleşmesinin mümkün olup olamayacağını merak ettiğini aktararak, “2015 yılının sonunda bir soru önergesine verilen cevapta bir kilometrelik bölünmüş yolun 700 bin dolar, bir kilometrelik hızlı tren yolunun ise 4,5 milyon dolar olduğuydu. 700 bin dolara 1 kilometre değil de 1,5 kilometre, 4,5 milyon dolara 1 kilometre hızlı tren değil de 2 kilometre yapılabilir miydi? Bunu nereden anlayabiliriz? Sayıştay raporlarından anlıyoruz ki bir takım usulsüzlükler var” diye konuştu. Öte yandan Yılmaz, “Türkiye’nin dünyanın en büyük 10. ekonomisi olacağı yönündeki söylemin vatandaşın aklıyla alay etmek olduğunu” söyledi. Hükümetin projeleri hayata geçirmesinin ardından bunların tanıtımı için de harcama yapmasının doğru olmadığını belirten Yılmaz, “Bunlar doğru işler değil. Milletin parasıyla millete reklam yapmayın.” değerlendirmesini yaptı. Yılmaz’ın sözlerini destekleyen muhalefet milletvekilleri, AK Parti’li milletvekillerine dönerek “Hani tasarruf? Milletin parasını har vurup harman savuramazsınız?” diye seslendi. 

 

Etiketler: tbmm, köprü, otoyol
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