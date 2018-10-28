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28 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Meclis’teki halılar rengi için değişti: 1 milyon 350 bin lira harcandı

28 Ekim 2018, Pazar 17:00
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in Meclis’in çeşitli harcamaları ve alınan tasarruf tedbirlerine ilişkin yazılı soru önergesini cevaplayan TBMM Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, turkuaz rengi halıların 1 milyon 350 bin liraya ihale edildiğini açıkladı.

Atila Sertel’in Meclis’in araç envanteri ve yakıt masraflarına ilişkin sorusunu da cevaplayan Şentop, 2017 yılı ve 2018 Ağustos ayı arasında 20 aylık süre zarfında Meclis’e hizmet veren 258 aracın akaryakıt giderinin 5 milyon 839 bin 210 olduğunu söyledi. Yedi yıldır kullanılan bordo renkli halıların Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarında kullanılmaya başlanan halılarla uyumlu olması amacıyla değiştirildiğini belirten Meclis Başkanvekili Şentop, “20 Temmuz 2016 tarihli başkanlık oluru gereği bordo halıların yüzde 100 yün turkuaz renkli halılarla değiştirilmesi kararlaştırıldı. Değiştirilen halıların ev halısı ebadına küçültülerek kaymakamlıklara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere verilmesi planlanmıştır. Şubat 2018’de yapılan ihale sonucu 1 milyon 350 bin lira fiyat üzerinden tüm halılar turkuaz rengi halıyla değiştirilmiştir” dedi. 

Yeni Asya - İstanbul

Etiketler: tbmm, halı
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