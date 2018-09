Eski AKP Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, kamudaki israfla kendisinin de karşılaştığını söyledi.

“Üç dönem Meclis’te bulundum” diye Metiner, “Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin, şayet TBMM Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar” diye yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri kamuda tasarrufa gidileceğini duyurmuştu. Metiner, kendi karşılaştığı durumu bugünkü köşesinden şu sözlerle değerlendirdi: Üç dönem Meclis’te bulundum. Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin, şayet TBMM Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar. Sözün özü: Başkan Erdoğan’ın kararı kamunun her alanında radikal bir biçimde uygulanmalı. Buna TBMM ve yerel yönetimler de dahil edilmeli. İnanın bizim inancımıza ait kanaatkârlık ve tevazu anlayışını yeni bir yönetim modeline dönüştürebilirsek hiçbir güç bizi yıkamaz.