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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Meclis’teki israf had safhada

15 Eylül 2018, Cumartesi 17:15
Eski AKP Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, kamudaki israfla kendisinin de karşılaştığını söyledi.

“Üç dönem Meclis’te bulundum” diye Metiner, “Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin, şayet TBMM Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar” diye yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri kamuda tasarrufa gidileceğini duyurmuştu. Metiner, kendi karşılaştığı durumu bugünkü köşesinden şu sözlerle değerlendirdi: Üç dönem Meclis’te bulundum. Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin, şayet TBMM Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar. Sözün özü: Başkan Erdoğan’ın kararı kamunun her alanında radikal bir biçimde uygulanmalı. Buna TBMM ve yerel yönetimler de dahil edilmeli. İnanın bizim inancımıza ait kanaatkârlık ve tevazu anlayışını yeni bir yönetim modeline dönüştürebilirsek hiçbir güç bizi yıkamaz. 

Sözde tasarruf, işte israf

Etiketler: mehmet metiner, tbmm, israf
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