'Meclise 6 milyonluk araçla değil, bisikletle gel'

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, 2019 yılı bütçesini görüşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Bakan Berat Albayrak'ın sunumu ile başlayan komisyon toplantısında 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Sayıştay Tezkereleri görüşülecek.

Toplantıda Bakan Albayrak’ın tasarruf bütçesine karşı 6 milyon liralık aracı tartışmaya neden oldu.

Toplantıda komisyon üyesi muhalefet milletvekilleri Bakan Albayrak’ın “tasarruf bütçesi” olarak sunduğu 2019 bütçesini eleştirdi. HDP Milletvekili Garo Paylan “6 milyon liralık araca binme, Meclis'e bisikletle gel” derken, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da 2019 bütçesinde bu yıla oranla yüzde 25’lik artış olduğunu söyleyerek “Bu neyin tasarrufu” diye sordu.

"6 MİLYON LİRALIK ARACA DEĞİL BİSİKLETE BİN"

Komisyon üyesi HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda 2019 Yılı Bütçesi’nin sunuşunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Bu bütçe tasarruf bütçesidir” sözlerine “Madem bu bir tasarruf bütçesi, sen de 6 milyon liralık arabaya binme, yurtdışındaki devlet adamları gibi bisiklete bin öyle gel Meclis'e. Tasarrufa böyle başlayalım” diye cevap verdi.

Paylan’ın bu sözlerine AKP sıralarından “Şov yapma” tepkisi geldi.

Bütçede yalnızca rakamların olduğunu söyleyen Paylan, “Rakamlar soğuktur arkadaşlar. Ama bu rakamların her birisi bir şey ifade eder. Milyonlarca vatandaşımızın, mesela bir işçinin eve 2 ekmek mi, 3 ekmek mi götüreceğini belirler bu rakamlar, bir emeklinin torununa bayram harçlığı verip veremeyeceğini belirler, bir çiftçinin tarlasını sürüp süremeyeceğini belirler” dedi.

15 GAZETE 1’E İNSİN TASARRUF YAPILSIN

Paylan konuşmasında basının üzerindeki baskılara da değinerek “Merkezleşmiş bir güç var; o gücü eleştirebilen bir medya yapısı yok ve basın özgür değil, ancak “Padişahım çok yaşa” diyor. Açın gazeteleri, bakın, sarayın 15 tane gazetesi var, hepsi aynı manşetle çıkıyor. Ya, bari tasarruf için bunları birleştirin, bir tane gazete yapın. O, “Padişahım çok yaşa” desin” dedi.

"YÜZDE 25’LİK ARTIŞLA TASARRUF OLMAZ"

Komisyonun CHP’li üyesi Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da bütçeyi "tasarruf bütçesi" olarak sunan Bakan Albayrak’a 2019 bütçesinde yüzde 25’lik artış olduğunu hatırlatarak başladı. Kuşoğlu, “Bütçenin yüzde 25’lik artışın tasarrufla izah edilmesi mümkün değil. Hangi alanda tasarruf var?” diye sordu.

Kuşoğlu, “10 milyar dolarlık bir yatırımımız var. 10 milyar dolarlık yatırım öngörüyorsunuz 2019 bütçesinde, 117 milyar liralık faiz ödemesi var. 20 milyar dolarlık faiz ödemesi, 10 milyar dolarlık yatırım. Bu tasarruf değil Sayın Bakanım. Böyle bir bütçe denk bütçe değildir, makul bir bütçe değildir, sorunlarımızı çözecek bir bütçe değildir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile devrolunan birimlerin ödenekleri ile devlet hafızasının yok edilmeye çalışıldığını belirten Kuşoğlu, “Cumhurbaşkanlığı bütçesi -hemen altında- Başbakanlıktan devrolunan birimlerin ödenekleri, Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı, TBMM’den devrolunan ödenek, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kalkınma Bakanlığı'ndan devrolunan birimlerin ödenekleri, İçişleri Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrolunan birimlerin ödeneği, devralınan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ödeneği gibi birçok bakanlık, kurum devralınan, devredilen ödeneklerle bölünmüş vaziyette. Bu, devletin hafızasının yok olmasıdır, devamlılığının yok olmasıdır” dedi.

Bütçe görüşmeleri 22 Kasım’a kadar devam edecek.