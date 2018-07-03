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3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Medya nereye gidiyor?

03 Temmuz 2018, Salı 00:38
Medya dünyası özellikle zor günlerden geçiyor. Habertürk gazetesinin yazılı yayın hayatına veda edeceğinin duyurulması konuyu tekrar gündeme getirirken, dijitalleşme, tekelleşme ve baskılar medya dünyasını içinden çıkılmaz bir hale sürüklüyor.

Türkiye medyası her gün kan kaybediyor. Son olarak Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, idaresinde bulunan Habertürk gazetesi çalışanlarına bir mail göndererek yazılı yayın hayatlarına veda edeceklerini açıkladı. Ekonomik kriz, medyanın tek seslileşmesi, büyük medya kuruluşlarının baskılar sonucu el değiştirilmesi, gazetecilerin yaşadığı baskılar ve basın ve ifade özgürlüğünün geldiği durum 4. Kuvvet olarak bilinen medyayı bitme noktasına getirdi. Teknolojinin de gelişmesiyle artan dijital yayıncılığa yönelim en çok basılı yayınları etkiledi. Bu etkiyi hisseden Habertürk gazetesi için bir süredir konuşulan basılı yayın durdurma söylentileri gerçek çıktı. Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, gazete çalışanlarına bir bilgilendirme maili atarak gazetenin kağıt baskısına 5 Temmuz itibarıyla son verileceğini söyledi. Tekdağ, çalışanların bir bölümünün internet sitesine geçirileceğini belirtti.

Gazeteciler bir kez daha işsiz kalacak

Ciner Yayın Holding bünyesinde 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan günlük gazete Habertürk’ün yayın hayatını sonlandıracağı haberleri üzerine konuşan Habertürk gazetesinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, “Dedikodular bu kadar ayyuka çıktığına göre, anlaşılan haberler gerçeği yansıtıyor; patron herhalde kapatma kararı almış” dedi. T24’e konuşan Fatih Altaylı, kurumda şu an için idari bir görevinin olmadığını hatırlatırken “Gazetecilerin bir kez daha işsiz kalacak olmasına üzülmemek mümkün değil” dedi. 

Doğan Holding'in satılması dönüşümü tetikledi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş’un Milliyet ve Vatan gazetelerinin kapatılacağı yönünde iddialarda bulunmuştu. Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ise bu iddiaları yalanlamıştı. Fakat, kısa bir süre sonra Milliyet’in Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan ve yardımcısı Tolga Şardan gazeteden ayrıldı. Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satılmasının ardından Doğan Medya bünyesinde yaşanan işten çıkarmaların ardından Milliyet’in Ankara Temsilci Serpil Çevikcan ve Temsilci Yardımcısı Tolga Şardan’ı görevinden aldığı öne sürüldü.

Tekelleşme medyaya güveni azalttı

24 haziran seçimlerinde de yakından görüldüğü gibi, havuz medyasının AKP-MHP propaganda aracına dönüşmesine ve muhalif partilere daha az süre vermesine hatta hiç görmemesine tepkilere neden olmuştu. Bu duruma dur demek için havuz medyasına karşı eylemler yapılarak, tekelleşen medyanın ekranları kapatılmıştı. Birçok vatandaşın yanı sıra çok sayıda milletvekili, sanatçı ve aydının da destek vereceği kampanya, Birleşik Haziran Hareketi tarafından “Tamam kapatıyoruz” sloganıyla tüm ülkede başlatılmıştı. Tekelleşen ve tek tipleşen medyaya güven her geçen gün azalırken beraberinde taleplerde de düşüşü getirdi ve medya zor günler yaşamaya başladı. 

 

Haber Merkezi

Etiketler: medya, Türkiye, internet, gazete
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